5 مرشحين لتدريب نادي الزمالك وضغوط للإبقاء على جروس

وضع مسؤولو نادي الزمالك 5 مدربين مرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض حال إصرار مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، على رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس في ظل انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“، يجري إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، المشرف على الكرة، محاولات في الفترة الحالية لإقناع رئيس النادي باستمرار جروس لنهاية الموسم على أقل تقدير أو التجديد له لموسم آخر.

ويعد أحمد حسام ”ميدو“ المدير الفني الأسبق للزمالك ودجلة أبرز المرشحين لتدريب الفريق خلفًا للمدير الفني الحالي، كما يعد خالد جلال المدير الفني السابق للفريق أحد المرشحين لتدريب القلعة البيضاء.

وتضم قائمة المرشحين كلًا من طارق يحيى المدير الفني السابق لبتروجت وسموحة بالإضافة إلى محمد صلاح المدير الفني لـ ”إف سي مصر“ كما تضم طارق مصطفى نجم الزمالك السابق.

وكان رئيس الزمالك أعلن بالأمس، عن عدم استمرار جروس مع الفريق لانتهاء عقده مع الزمالك نهاية الشهر الجاري.