النادي الأهلي المصري يكشف موقفه من التفاوض مع جروس مدرب الزمالك

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، موقفه من التفاوض مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، ليتولي تدريب الفريق الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، خاصة بعد أن نجح في التتويج مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن عدم تجديد عقد جروس ورحيله عن تدريب القلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، مساء الأحد.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي لن يدخل في مفاوضات مع جروس بعد رحيله من الزمالك، لأن الإدارة تعلم أنه لن يوافق على العرض بسبب رغبته في الحفاظ علي علاقته بجماهير الزمالك، كما أن جروس تعاقد مع الزمالك بترشيح من تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، وسيكون من الصعب أن يوافق على تدريب الأهلي“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب يرفض التفاوض مع جروس لأنه سيفتح باب أزمة جديدة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، وهو الأمر الذي سيمثل ضغوطًا كبيرة على النادي في الموسم المقبل“.

وأردف: ”الأهلي لن يتعاقد مع مدير فني تولى تدريب أندية في مصر وخاصة الزمالك، ويتم حاليًّا دراسة عدة سير ذاتية لمدربين أجانب، خاصة أن لاسارتي سيرحل بنهاية بطولة الدوري“.

ومن جانب آخر، يتمسك محمود الخطيب بالفوز ببطولة الدوري لإنقاذ الموسم، وقرر رصد مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم لحسم البطولة، خاصة أن الجماهير لن تقبل أي تعثر آخر بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.