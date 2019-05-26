النادي الأهلي المصري يحصل على توقيع لاعب النجوم.. ويحسم مصير حسام عاشور

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع عمرو السيسي، لاعب وسط نادي نجوم المستقبل، لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”عقد أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، جلسة مع عمرو السيسي، وحصل على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات بداية من فترة الانتقالات الصيفية، وطلب مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، التعاقد مع اللاعب، لتدعيم مركز الوسط المدافع في الفريق النقص الشديد في هذا المركز، وتقدم سن حسام عاشور وتراجع مستواه بشكل كبير“.

وأضاف المصدر: ”يكثف الأهلي مفاوضاته مع إدارة النجوم برئاسة محمد الطويلة، من أجل أنهاء الصفقة بشكمل رسمي، استغلالًا لهبوط الفريق من الدوري الممتاز ورغبة معظم لاعبيه في الرحيل“.

ومن جانب آخر، استقر النادي الأهلي على استبعاد حسام عاشور من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بناء على توصية من المدير الفني، خاصة أن مستوى اللاعب انهار بشدة في الموسم الحالي بسبب التقدم في السن.

وسيمنح الأهلي حسام حرية اختيار مصيره سواء بالاعتزال في نهاية الموسم الحالي، أو اختيار النادي الذي يرغب في الانتقال له، وسيكون بشكل مجاني تقديرًا لتاريخه مع النادي.

ويدرس عاشور بجدية إعلان اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب في ختام مشواره الكروي في الأهلي، خاصة أنه لم يخرج خارج أسوار النادي منذ أن كان في صفوف الناشئين.