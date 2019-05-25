أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. أبوريدة يرفض تهديدات القطبين.. وبيراميدز يسخر من طلب الفريق الأحمر

مازالت أزمة مواعيد المرحلة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري مشتعلة، بعد القرارات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب برفضه استكمال البطولة بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز في ظل أزمة مواعيد لقاءات الدوري المصري الأخيرة:

أبوريدة يرفض تهديدات القطبين

رفض المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تهديدات مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك وحرب التصريحات والبيانات عبر وسائل الإعلام، وطلب أبوريدة من عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، وضع تصور ينهي مؤجلات الدوري قبل أمم أفريقيا.

ويدرس أبوريدة تأجيل الجولة الأخيرة بالكامل في بطولة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا، ويسعى رئيس الجبلاية لإقناع الزمالك بخوض لقاءاته المؤجلة بالدوري خلال الأسبوع المقبل، قبل انطلاق معسكر منتخب مصر، وأيضًا إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

وأعلنت بعض الأندية عن دعمها لبيان النادي الأهلي مثل سموحة والجونة والمقاولون العرب ووادي دجلة وحرس الحدود وبتروجيت.

خطاب الكاف يشعل أزمة القيد

اشتعلت أزمة القيد الأفريقي أيضًا بعد، تسريب خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يضع يوم 31 يوليو المقبل كحد أقصى لقيد اللاعبين في القوائم المشاركة في البطولات الأفريقية.

وطالب الأهلي بإنهاء بطولة الدوري قبل أمم أفريقيا؛ من أجل السماح بوقت كافٍ لقيد اللاعبين الجدد وإبرام صفقات جديدة.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشيخ

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة أحمد الشيخ، صانع الألعاب بجزع في رباط الكاحل ليغيب لمدة أسبوع على أقل تقدير، بينما تأكدت جاهزية علي لطفي، حارس المرمى بعد تخلصه من إصابة الركبة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن إدارة ناديه لم تتطرق من قريب أو بعيد لفكرة إقالة الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، كما أن ملف الصفقات ينتظر الحسم من اتحاد الكرة بتحديد شروط القيد للموسم المقبل.

نجوم الزمالك يساندون الفريق

اختتم الزمالك استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد نهضة بركان في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب في الإسكندرية مساء غدٍ الأحد.

وأعلن أحمد حسام ”ميدو“، نجم الزمالك الأسبق، حضوره إلى ملعب برج العرب، كما تتردد أنباء حول حضور حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي لمساندة الفريق الأبيض.

وأكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك للاعبي الفريق، ضرورة حسم البطولة في مواجهة برج العرب والابتعاد عن الضغوط نتيجة الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب من خلال تسجيل هدف مبكر في مباراة الإياب.

بيراميدز يسخر من طلب الأهلي

سخر نادي بيراميدز من طلب الأهلي، بخوض لقاء الفريقين المؤجل في بطولة كأس مصر من دور الستة عشر.

وقال أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم النادي، إن الأهلي لم يتقدم بهذا الطلب سوى بعد إيقاف عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز وأيضًا السوري عمرو ميداني مدافع الفريق؛ بسبب الإنذار الثالث أمام النجوم.