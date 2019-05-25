لاعب النادي الأهلي المصري يتعرض لإصابة جديدة.. واتجاه لبيعه أو إعارته

‭ ‬ تعرض أحمد الشيخ جناح الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لإصابة جديدة في الكاحل، رغم عودته للتدريبات مؤخرًا.

وعاد الشيخ للتدريبات بعد غياب لأسابيع؛ بسبب إصابة بالركبة، لكنه أصيب بجزع في الكاحل في مران أمس الجمعة، لسوء حظه.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت، اليوم السبت، إن الشيخ سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الأيام المقبلة، دون تحديد مدة الإصابة.

وعجز الشيخ عن فرض بصمته بعد العودة لصفوف الأهلي، ولم يكرر تألقه مع مصر للمقاصة في موسم 2016-2017 حين قاد فريقه للمركز الثاني واحتل صدارة الهدافين برصيد 17 هدفًا.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الأهلي يفكر في إعارة أو بيع الشيخ في الموسم المقبل، وقد ينتقل إلى المقاولون العرب أو المصري البورسعيدي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان على نهاية الموسم، ويتقدم بفارق ثماني نقاط عن غريمه الزمالك، الذي تتبقى له خمس مباريات.