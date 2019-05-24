أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. استمرار فصول ”حرب“ شوبير ومرتضى وبقاء رمضان صبحي مهدد بالفشل

اشتعلت الحرب بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وسط فاصل من حرب التصريحات من جانب الطرفين على خلفية أزمة مباريات الفريق الأبيض ببطولة الدوري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة 24 مايو 2019 تفاصيل أزمة مرتضى منصور وشوبير وبعض الأحداث المهمة:

اشتعال حرب مرتضى منصور وشوبير

اشتعلت الحرب بين مرتضى منصور وشوبير بعدما خرج رئيس الزمالك بتصريحات نارية هاجم خلالها نائب رئيس الجبلاية بقوة، وأكد مقاطعة ناديه للجنة اتحاد الكرة التي يرأسها شوبير لبحث أزمات الدوري المصري ومواعيد الجولة الأخيرة.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك لن يلعب مباراة يوم 3 يونيو المقبل بالدوري قبل أن يلعب الأهلي مع بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، كما اتهم شوبير بمجاملة الأهلي خاصة أن نجله يلعب في الفريق الأحمر.

وقال شوبير في المؤتمر الصحفي بعد عقد اجتماع مناقشة مواعيد الدوري إنه لا يعترف ولا يهتم بالتصريحات التلفزيونية وما يشغله الخطابات الرسمية، ثم خرج عبر ”تويتر“ ليؤكد أن مرتضى منصور قدم خطاب الاعتذار للاتحاد الإفريقي من أجل الحضور إلى نهائي كأس الكونفدرالية، والتواجد في ملعب برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي.

واصطحب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك قائمة اضطرارية إلى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعدادًا لمباراة نهضة بركان يوم الأحد المقبل، وشهدت عودة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد التعافي من الإصابة.

صفقة رمضان صبحي مهددة بالفشل

أصبحت صفقة بقاء رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي مع الأهلي لموسم آخر مهددة بالفشل.

ورغم تمسك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ببقاء رمضان صبحي إلا أن المقابل المالي يقف عقبة أمام تجديد الإعارة لموسم آخر مقابل 700 ألف جنيه إسترليني، مع رفض بعض رجال الأعمال الداعمين للمجلس تمويل الصفقة.

الإسماعيلي يتبرأ من أزمة حناكة

تبرأ النادي الإسماعيلي من أزمة تغريدة لاعبه السابق محمد أسامة حناكة، الذي وعد بالتفويت للزمالك في لقاء الفريقين بالدوري بعدما تعادل الإسماعيلي ذهابًا وإيابًا بالدوري مع الأهلي.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: إن حناكة ليس لاعبًا رسميًا أو مقيدًا في قوائم الفريق، وكان لاعبًا سابقًا ورأيه الشخصي لا يعبر عن النادي بأي حال من الأحوال.

دياز يستعد للرحيل عن بيراميدز

يستعد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز للرحيل عن منصبه بعد لقاء حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري بالدوري.

واستقر دياز على قبول عرض فريق سيرو بورتينو بطل باراجواي من أجل العودة من جديد للعمل بقارة أمريكا اللاتينية بعد تجربة دامت لشهور قليلة مع بيراميدز.

أزمة إسلام عيسى تنفجر في المصري

انفجرت أزمة إسلام عيسى صانع ألعاب المصري بعدما طلب 7 ملايين جنيه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2020 مع الفريق.

وأبدى عيسى رغبته في الرحيل عن الفريق البورسعيدي في الصيف المقبل، خاصة أنه تلقى عدة عروض من أندية الدوري بخلاف أنه يملك عرضًا عربيًا.