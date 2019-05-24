الاتحاد الأفريقي يرفع الإيقاف عن مرتضى منصور قبل نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، السماح لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بحضور مباراة العودة بنهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان، الأحد المقبل.

وجاء ذلك عقب تقدم رئيس القلعة البيضاء باعتذار رسمي إلى ”كاف“، وتنازل عن القضية التي أقامها أمام القضاء ضد مسؤولي الاتحاد الأفريقي.

ومن جانبها، قبلت اللجنة التأديبية في ”كاف“ الاعتذار، ورفعت الإيقاف عن مرتضى منصور، ليتم السماح لرئيس الزمالك بحضور إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الأحد المقبل، على ملعب ”برج العرب“، علمًا بأن الأبيض خسر لقاء الذهاب بهدف دون ردٍ سجله التوغولي لابا كودجو.

يذكر أن مرتضى منصور كان قد صدر ضده قرار بالإيقاف لمدة عام، من قبل ”كاف“ بسبب هجومه إعلاميًا على عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق.