حسام البدري لـ“إرم نيوز“: تجربة بيراميدز ناجحة.. ولقب الدوري المصري هدفنا الموسم المقبل‎

نجح حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي المصري، في أول مهمة إدارية له بعيدًا عن التدريب بعدما قاد نادي بيراميدز للتألق في الدوري المصري الموسم الحالي، وقاد المنظومة بصورة جيدة وحقق الفريق الفوز على الأهلي والزمالك، وظهر منافسًا قويًا لقطبي الكرة المصرية.

شبكة ”إرم نيوز“ تحدثت مع حسام البدري عن تقييمه لتجربة بيراميدز في الموسم الحالي، وعن خطط النادي المستقبلية؛ من أجل المنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل، في الحوار التالي..

ما تقييمك لتجربة بيراميدز في الموسم الحالي؟

أرى أن التجربة ناجحة في الموسم الأول، والفريق قدّم عروضًا جيدة، وكان ندًا قويًا والدليل على ذلك هو الفوز على الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري، وضمان الفريق المشاركة في بطولة أفريقية في الموسم المقبل، وهناك منظومة احترافية رائعة تدير بيراميدز وتم ضم لاعبين على أعلى مستوى، ونال الفريق إشادة الجميع بعد المستويات التي قدمها على مدار الموسم، كما أن المستشار تركي آل الشيخ كان له دور كبير مع الفريق في الفترة الماضية، والنادي الوحيد الذي يتواجد وراءه منظومة عمل كبيرة جدًا في مصر والسعودية الإمارات وأكيد المنظومة ناجحة بشكل كبير.

الجميع توقع أن يفوز بيراميدز بالدوري بعد بداية الموسم بأسابيع قليلة؟

لا ينكر أحد أن بيراميدز قدّم موسمًا جيدًا في الدوري، وكان الفريق ينافس على البطولة حتى قبل أسبوعين، والجميع شاهد مباريات الفريق مع الأهلي والزمالك، وكانت النتائج مفاجأة للجميع بشكل كبير جدًا، واكتسب بيراميدز ثقة الجميع، وفي نفس الوقت نحن نخطط للموسم المقبل في الوقت الذي ننهي فيه الموسم الحالي، خاصة أن الفريق سيشارك في بطولة أفريقية الموسم الجديد، وتسير الأمور بصورة جيدة في الفترة الحالية؛ لأننا ننظر إلى الأمام وطموحاتنا كبيرة.

ما رأيك في انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لصفوف المنتخب الأول؟

انضمام 5 لاعبين لصفوف المنتخب الأول من صفوف بيراميدز أمر جيد، ودليل على نجاح الفريق في موسمه الأول بالدوري، فهناك أحمد الشناوي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وعماد نبيل دونغا وعبدالله السعيد، وكانت هناك عناصر أخرى جديرة بالتواجد في صفوف المنتخب، وبصراحة انضمام السعيد للمنتخب أمر أسعدني على أكثر من مستوى؛ لأنه مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، وهو كان إضافة كبيرة لبيراميدز وتوج مجهوده بالانضمام للمنتخب، وأنا سعيد بانضمام لاعبي الفريق للمنتخب، كما أن عمر جابر قدم أفضل مستوياته في الموسم الحالي، وأتمنى التوفيق للمنتخب في أمم أفريقيا.

كيف ترى اختيارات المكسيكي أجيري لقائمة الفراعنة؟

من الصعب التعليق على قائمة المنتخب؛ لأن كل مدير فني وله فكره الخاص، وأنا كنت مدربًا، وأعلم ذلك جيدًا، وبالتأكيد أجيري وجهازه أكدوا أن هناك بعض اللاعبين الذين كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب ولكن الجهاز له فكره والقائمة محددة بعدد معين من اللاعبين، وعلى الجميع مساندة المنتخب، وأتمنى لهم التوفيق في البطولة الأفريقية، وأجيري حر في اختياراته ويجب أن تكون ردود الأفعال إيجابية في الفترة الحالية؛ لأن أي أمر سلبي قد يؤثر على المنتخب.

ما توقعاتك لفرصة مصر في البطولة؟

البطولة ليست سهلة، ولكنى أتمنى فوز منتخب مصر باللقب، خاصة أن البطولة مقامة على أرض مصر ووسط جماهيرنا، ويجب الاستعداد بجدية للبطولة في الفترة الحالية؛ لأن المنافسة ستكون صعبة جدًا وهناك منتخبات قوية للغاية في البطولة.

ماذا عن قطاع الناشئين في بيراميدز؟

القطاع يسير بصورة جيدة وحقق نتائج متميزة وفاز ببطولات، وهناك مجموعة من الناشئين تتدرب مع الفريق الأول، ولكن في الموسم الحالي لم يكن لهم دور كبير في الموسم الحالي؛ لأن هدف الفريق الأول كان المنافسة وضمان المشاركة في إحدى البطولات الأفريقية، ولكن سيكون الاهتمام أكبر في الموسم المقبل، وسيتم تدعيم القطاع بشكل أقوى.

كيف يستعد بيراميدز للموسم الجديد؟

التدعيم سيكون فيما يخص جميع احتياجات الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية، وسيتم تقييم اللاعبين والجهاز الفني، ويتم تجهيز تقارير عن جميع اللاعبين بعد انتهاء الموسم الحالي.

هل تم حسم صفقات جديدة؟

حاليًا لم يتم حسم أي صفقة وندرس احتياجات الفريق بصورة جيدة للموسم المقبل، بعد تقييم الموسم الحالي، وستكون صفقاتنا الجديدة أفضل من صفقات الموسم الأول لبيراميدز في الدوري.

وما موقف رامون دياز المدير الفني للفريق؟

الأمر لم يتم حسمه بالنسبة لموقف الجهاز الفني، وقد يستمر رامون دياز وقد يرحل، ولكن عقده مستمر مع الفريق لنهاية الموسم الحالي.

هل تأثر بيراميدز بعدم وجود جماهير للفريق؟

مباريات الدوري لا تشهد حضورًا جماهيريًا مكثفًا، ونسعى بأساليب إيجابية لإيجاد قاعدة جماهير لبيراميدز، وأغلبيتها من الشباب الصغار الذين يشجعون بيراميدز في الفترة الحالية.

هل تتمنى مواجهة الأهلي في الكأس قبل أمم أفريقيا أم بعدها؟

بحسب الظروف، ونحن مستعدون لمواجهة الأهلي في الكأس في أي وقت، ولكن حسب الجدول المعلن، ستكون مباريات الكأس في شهر أغسطس المقبل، وبيراميدز مستعد لأي ظرف في الفترة المقبلة، وأعتقد أن الكأس سيستأنف في بداية الموسم الجديد وفقًا للمواعيد المحددة.

متى سيفوز بيراميدز بالدوري؟

من الوارد أن يفوز الفريق بالدوري في الموسم الجديد، ونخطط لهذا الهدف منذ الآن، وسنعمل على تحقيق ذلك وكل أهدافنا الفوز بالبطولات التي سنشارك فيها في الموسم الجديد.

هل سنجد صفقات أفضل في الموسم الجديد؟

بالتأكيد ستكون هناك صفقات مدوية وأفضل من صفقات الموسم الحالي؛ لأنني كما أكدت من قبل أن هدفنا المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

هل ابتعدت عن التدريب.. أم ستعود مجددًا؟

أنا بدأت تجربة جديدة في بيراميدز في المجال الإداري، وأسعى لنجاح هذه التجربة؛ لأنني تعودت على النجاح، وفيما بعد سأعود للتدريب مجددًا ولن أترك هذا المجال.

هل قد يكون حسام البدري مديرًا فنيًا لبيراميدز؟

كل شيء وارد واحتمال كبير أعود للتدريب قريبًا، والأمو لم تتضح حتى الآن.