مباراة الزمالك ونهضة بركان.. مرتضى منصور ينتقد تعيين محمد فضل ويتوعد مسؤولي اللجنة الأولمبية (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء بموافقة وزارة الداخلية على طباعة 10 آلاف تذكرة جديدة لطرحها للبيع لجماهير النادي لحضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.

ووجّه رئيس الزمالك الشكر لوزيري الداخلية والرياضة بعد الموافقة على طبع 10 آلاف تذكرة جديدة للمباراة، وسيتم طرحها للبيع غدًا بعد صلاة الجمعة، موجهًا الشكر أيضًا لجماهير النادي.

وكشف رئيس الزمالك عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي، لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، موضحًا أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة.

وانتقد منصور تعيين محمد فضل لاعب الأهلي السابق في منصب مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، وطالب منظمي البطولة بالتعلم من مجلس الإدارة.

وتوعد رئيس الزمالك مسؤولي اللجنة الأولمبية بردٍ قاسٍ وعنيف بعد انتهاء النادي من مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح منصور أنه وجّه الدعوة لجميع لاعبي الزمالك القدامى؛ من أجل حضور مباراة النهائي الأفريقي لمساندة القلعة البيضاء.