النادي الأهلي المصري يصدر بيانًا بشأن موقفه من أزمة جدول الدوري

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل اجتماع محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية، خاصة أنها لم تراعِ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

وقال الأهلي في بيانه: خلال الاجتماع شرح سيد عبدالحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها، وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلي، وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل ٧٢ ساعة طوال 8 مباريات.

وأضاف النادي أنه لم يعقب على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة، وانتظارًا لاضطلاع الكل بمسؤولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة.

وأوضح أنه جاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف، وأداء جميع الفرق مبارياتها في أجواء مماثلة، تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة.

وتطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري، وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة.

وشهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة، والتي استمرت قرابة الساعتين، الإشارة إلى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الأندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية (٦٠ يومًا)، الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد، وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق آخرين.

إضافة إلى الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الأفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة، وهي فترة لا تكفي لعملية الإحلال والإبدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم.

وتستمر المشاورات بين الكابتن محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غدٍ، يعقبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي.