أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الخطيب يفتح ملف خليفة لاسارتي وصراع على صفقة لاعب وادي دجلة

يستعد نادي الزمالك لخوض الاختبار الصعب والمرتقب مساء الأحد المقبل، أمام ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتسيطر استعدادات الزمالك بجانب أزمة مباريات الدوري المصري على الأحداث في الوسط الكروي في مصر اليوم الخميس، وهو ما تستعرضه شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي لموجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم:

أزمة مرتضى والعودة للمدرجات

اقترب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من إنهاء أزمة عودته للمدرجات لحضور لقاء نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبذل مرتضى جهودًا كبيرًا للحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية بتعطيل قرار إيقافه قبل موعد اللقاء ليتمكن من حضور المباراة.

وأعلن رئيس الزمالك زيادة عدد الحضور الجماهيري في مباراة نهضة بركان إلى 60 ألف مشجع بعد أن وافقت الجهات الأمنية على طلب القلعة البيضاء.

الخطيب يفتح ملف خليفة لاسارتي

فتح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ملف التعاقد مع مدير فني جديد بدلًا من الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي، الذي تعرض لانتقادات شرسة؛ بسبب سوء الأداء والنتائج في عهده.

وطلب الخطيب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي استقبال بعض السير الذاتية لمدربين جدد من أجل إعادة تقييم الموقف بخصوص الجهاز الفني بجانب مناقشة أزمة مواعيد مباريات الدوري.

وقرر الخطيب تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأحمر من جديد بعد التعادل المخيب مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما في الدوري.

أزمة مباريات الدوري ولجنة شوبير

اشتعلت أزمة مباريات الدوري المصري بعد تهديد فريقي حرس الحدود وبتروجيت بالانسحاب وعدم استكمال البطولة بسبب مواعيد اللقاءات.

وقرر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، تشكيل لجنة بقيادة أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية مع وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة هم: أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر بجانب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم موقف البطولة وإعادة ترتيب المباريات.

صراع مثير على صفقة لاعب وادي دجلة

اشتعل الصراع بين مسؤولي الأهلي والزمالك على حسم صفقة محمد هلال، لاعب وسط وادي دجلة بعد أن تلقى اللاعب اتصالات مكثفة من جانب الناديين.

ويسعى الزمالك لضم هلال لتدعيم مركز صانع الألعاب، كما أن الأهلي يفكر في ضم اللاعب لتدعيم مركز صناعة اللعب في ظل تألق اللاعب في الفترة الأخيرة.

بيراميدز يختار الزي الجديد

نشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز صورًا للقميص الجديد في الموسم المقبل الذي سيرتديه الفريق.

وطلب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية من الجماهير مساعدته في اختيار القميص الجديد للفريق في الموسم المقبل.

الإسماعيلي يحاول شراء دونغا

يحاول مسؤولو النادي الإسماعيلي شراء عقد محمود عبدالعاطي دونغا من ناديه الأصلي الزمالك.

ويأمل الإسماعيلي التعاقد نهائيًا مع دونغا مقابل 4 ملايين جنيه وفقًا لبند البيع النهائي في عقد إعارة اللاعب.