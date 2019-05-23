رئيس الزمالك: الأهلي سيخوض لقاء المقاولون في موعده.. وأطالب بعزل شوبير بسبب المكالمات الجنسية (فيديو)

تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بخوض فريق الأهلي لقاء المقاولون العرب في بطولة الدوري العام، قبل بطولة الأمم الأفريقية، وقبل أن يخوض الزمالك مبارياته المؤجلة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”الأهلي سيخوض لقاء المقاولون العرب في نهاية الشهر الجاري رغم أنفه، الزمالك لن يرضخ لضغوطات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة“.

وأضاف: ”الزمالك يمثل مصر في نهائي الكونفدرالية والأهلي خرج مبكرًا بخماسية من صن داونز، إذًا نستحق أن تؤجل لنا مباريات والأهلي مجبر على خوض لقاء المقاولون العرب يوم 28 ولن يستطيع شوبير تأجيل اللقاء“.

وتابع: ”يصدر الأهلي بيانًا أو لا يصدر لن يغير في الأمر شيئًا، عليه أن يلتزم بالجدول الصادر من اتحاد الكرة، وما يتردد عن فوزه بالدوري كلام أونطة في إطار الحرب النفسية ضد الزمالك“.

وأردف: ”هقعد شوبير في بيته مرة أخرى، تقدمت بمذكرة لعزله من منصبه بسبب مكالمات جنسية التي سمعها الجميع، وسأكشف عن أمور جديدة تخصه خلال الفترة المقبلة، وعلى سيد عبد الحفيظ الصبر حتى ينتهي الزمالك من نهائي الكونفدرالية وسأرد على قلة أدبه“.

وعن لقاء نهضة بركان قال مرتضى: ”كنت متواجدًا منذ 3 أيام مع وزير الشباب والرياضة وتحدثت مع وزير الداخلية ووافق على زيادة العدد من 40 ألف مشجع إلى 60 ألفًا، ولكن مدير أمن الإسكندرية رفض اعتمادهم إلى الآن، أتمنى من السيد وزير الداخلية أن يتواصل مع مدير أمن الإسكندرية، نطالب بمساندة الزمالك لأنه يمثل مصر“.

يذكر أن الزمالك خسر في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، ومن المقرر أن يخوض لقاء الإياب الأحد المقبل، على ملعب ”برج العرب“.