محمد عبدالشافي يرحل عن النادي الأهلي السعودي ويرحب بالعودة للزمالك

رفض مسؤولو النادي الأهلي السعودي تجديد عقد اللاعب المصري، محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق، لينتهي مشواره مع الفريق رسمياً بعد ارتباط طويل دام لسنوات مع الفريق.

وقال محمد رضا، مدير أعمال اللاعب، لـ“إرم نيوز“ إن إدارة الأهلي وجهت له الشكر على مشواره، وأبلغته بعدم تجديد عقده، موضحاً أن اللاعب سعيد بما قدمه مع الفريق على مدار السنوات الماضية.

وانضم عبدالشافي للنادي الأهلي السعودي في مطلع موسم 2014 ـ 2015 قادماً من الزمالك المصري، كما أن اللاعب رحل إلى الفتح السعودي لفترة قصيرة ثم عاد للأهلي مطلع هذا الموسم.

وأشار رضا إلى أن عبدالشافي رحب بالعودة للزمالك من جديد في الموسم المقبل، موضحاً أن إدارة القلعة البيضاء لم تتفاوض لعودة اللاعب.