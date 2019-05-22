تمرد في النادي الأهلي ضد لاسارتي بسبب قائمة منتخب مصر

تسببت قائمة منتخب مصر التي تشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، مصر 2019، في أزمة كبيرة داخل صفوف النادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي.

وكان خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، قد ضم أربعة لاعبين فقط من الأهلي لقائمة منتخب مصر، وهم: محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، واستبعد صلاح محسن وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد هاني.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”انقلب الثنائي محمد هاني الظهير الأيمن للفريق وزميله صلاح محسن على مارتن لاسارتي عقب إعلان القائمة، واستبعادهما من أمم أفريقيا، رغم أنهما كانا دائمي التواجد في معسكرات المنتخب الأخيرة.

وأضاف المصدر: ”محمد هاني شن هجومًا كبيرًا علي لاسارتي، خاصة أنه قام بتجميده على دكة البدلاء بشكل غير مفهموم بعد عودة أحمد فتحي من الإصابة، رغم أنه كان يقدم أفضل مستوى فني له مع الفريق منذ تصعيده للفريق الأول“.

وطلب هاني من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، وأبدى ندمه على عدم الاستماع لنصائح نادر شوقي، وكيل أعماله السابق، بالاحتراف، حتى يضمن له مكانًا في المنتخب.

وتابع المصدر: ”هاني أكد أن لاسارتي تعمد تدميره لصالح أحمد فتحي، الذي لا يقدم المستوي الفني الذي يشفع له بالتواجد في تشكيل الفريق الأساسي، ولا يوجد أي مبرر منطقي لأن يخرج من تشكيل الفريق بشكل نهائي في الفترة الحالية“.

وأردف: ”كما عبر صلاح محسن عن غضبه من لاسارتي بعد أن جمده على دكة البدلاء لصالح المغربي وليد أزارو، الذي تسبب في خسارة الفريق أكثر من بطولة بإهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين“.

وأكد محسن أنه لن يستمر في صفوف الفريق الموسم القادم، وسيبحث عن عروض احتراف، خاصة أنه لم يحقق أي مكسب فني منذ أن انضم للقلعة الحمراء قادمًا من إنبي بل بالعكس خسر مكانه في المنتخب، وتدهور مستواه بشدة.

ومن جانب آخر، استقبل رئيس نادي الزمالك، ومعه اللواء علاء مقلد، عضو مجلس الإدارة، وأيمن حافظ المنسق العام للفريق، وأحمد مرتضى، بعثه فريق نهضة بركان المغربي بمطار القاهرة، التي وصلت صباح اليوم الأربعاء.

وحرص رئيس النادي على أن يكون في استقبال بعثة النادي المغربي بحفاوة بالغة، حيث تواجدت فرقة فنون شعبية ترتدي الملابس الفرعونية، ومعها الطبول والمزامير، وكذلك عدد كبير من براعم النادي تحمل أعلام القلعة البيضاء وأعلام المغرب الشقيق والورود.