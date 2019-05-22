الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الإسماعيلي نظيره الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 18 بمسابقة الدوري المصري.

وصل الأهلي إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبي في الجولة الماضية بهدفين دون رد وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الإسماعيلي، اليوم، إذا جمع الفريق الأحمر منها 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام الإسماعيلي، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، الجونة، والأهلي، بينما فقد فريق بيراميدز أي فرصة في المنافسة على لقب الدوري بعد توقف رصيده عند 66 نقطة من 32 مباراة.

لعب الأهلي قبل مباراة اليوم 31 مباراة فاز في 23 وتعادل في 4 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 51 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا ليحصد 73 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.

على الجانب الآخر، يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 وتعادل في 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا، وما زال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي في بداية الدوري، حيث كان محمد شريف هو صاحب هدف الأحمر بينما وقع سعد الجزيري على هدف الدراويش حينها.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD، ويعلق عليها حاتم بطيشة.