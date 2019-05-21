أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الخطيب يرفض دعوة مرتضى منصور.. وثورة المستبعدين تحاصر أجيري

لا حديث داخل الأوساط الكروية المصرية سوى عن القائمة الأولية التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، والتي أثارت جدلاً واسعًا فيما يتعلق بالاختيارات والمستبعدين من القائمة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الكرة المصرية والأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء.

ثورة عواد تحاصر مدرب حراس المنتخب

كانت ردود الفعل واسعة بعد إعلان أجيري قائمة منتخب مصر والتي شهدت مفاجآت بالجملة بضم أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر سموحة رغم عدم مشاركته مع ناديه ومروان محسن رغم الانتقادات التي يواجهها.

وأثار استبعاد محمد عواد حارس الإسماعيلي ومحمود كهربا ورمضان صبحي وعبد الله جمعة وعمرو السولية ومحمد هاني جدلًا واسعًا، وانفجرت ثورة عواد في وجه أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري وكتب عبر تويتر مندهشُا عن عدم استدعائه لأسباب فنية رغم أن ناجي رشحه للانتقال للأهلي.

وأبدى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، دهشته من عدم استدعاء شقيقه عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، كما أكد إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر الأسبق أن الاختيارات كانت مفاجأة وصادمة بسبب استبعاد بعض اللاعبين.

تعليمات أبوريدة سر صمت أجيري وجهازه

أصدر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات صارمة للمكسيكي خافيير أجيري ومعاونيه من مدربي منتخب مصر بعدم الحديث أو التعليق على قائمة المنتخب.

وطلب أبوريدة من الجهاز الفني للمنتخب عدم الدخول في حرب كلامية والتركيز في الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

الخطيب يرفض دعوة مرتضى منصور

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لدعوتهم لحضور نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عضو بمجلس الأهلي لـ“إرم نيوز“ رفض ذكر اسمه أنه من المستحيل حضور نهائي الكونفدرالية أو إرسال مندوب عن المجلس في ظل الإساءات التي تلقاها المجلس من جانب رئيس الزمالك دون أدنى اعتذار.

واختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي بالدوري مساء الأربعاء ، وتأكدت جاهزية أحمد الشيخ والنيجيري جونيور أجاي لاعبي الفريق لخوض اللقاء.

قائمة المنتخب تسعد آل الشيخ

سادت حالة من الفرحة بين أروقة نادي بيراميدز بعد استدعاء 5 لاعبين في قائمة منتخب مصر وهم عبدالله السعيد وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وأحمد الشناوي ونبيل عماد دونجا ليصبح بيراميدز الأكثر تمثيلاً بين أندية الدوري في منتخب مصر.

وأصدر تركي آل الشيخ، مالك النادي، بياناً رسمياً عبر خلاله عن سعادته بانضمام اللاعبين الخمسة للمنتخب المصري متمنياً التوفيق للفراعنة في أمم أفريقيا كما شدد على كون هذا العدد يعد إنجازاً لبيراميدز في أول مواسمه.

الزمالك يجدد عقد ستوجلين ويستعد لنهائي الكونفدرالية

جدد نادي الزمالك عقد لاعبه الأمريكي تيرول ستوجلين النجم المتألق في صفوف فريق السلة بعد أن تلقى عدة عروض من أندية لبنانية.

وبدأ الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، وبدأ الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس دراسة أخطاء لقاء الذهاب من جديد.

وتجرى محاولات لتجهيز اللاعب المغربي خالد بوطيب لقيادة الهجوم الأبيض بعد غياب للإصابة في الركبة.