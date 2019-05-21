تركي آل الشيخ يعلق على انضمام خماسي بيراميدز لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن سعادته بانظمام 5 من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019، موضحًا أن هذا الأمر دليل على نجاح الفريق.

وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من صفوف فريق بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعان أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبا الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم، الذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

وقال آل الشيخ، في بيان اليوم الثلاثاء، إن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير، وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق بما يعود بالفائدة على الكرة المصرية.

وأوضح آل الشيخ أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب المصري في كأس الأمم، ويتمنى خصوصًا النجاح للاعبي بيراميدز مع الفراعنة في البطولة، وأن يثبتوا نجاحهم وأنهم ينتمون لمنظومة ناجحة، وأن يكون التوفيق في صالح مصر في البطولة القارية.