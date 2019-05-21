محمد عواد يدرس إعلان اعتزاله للضغط على الجهاز الفني لمنتخب مصر

يستعد محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، إلى تفجير مفاجأة كبيرة بإعلان اعتزاله اللعب الدولي؛ بسبب ما يراه الحارس تعنتًا من الجهاز الفني، خاصة مدرب الحراس أحمد ناجي ضد انضمامه لصفوف المنتخب المصري، استعدادًا لأمم أفريقيا.

وكان عواد قد حصل على وعد من مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني منذ فترة بانضمامه لصفوف الفراعنة، كتعويض عن استبعاده من القائمة التي كانت مسافرة إلى كأس العالم بروسيا في العام الماضي.

ويدرس عواد حسبما أكد مصدر مقرب، الضغط على الجهاز الفني من خلال الشارع المصري عن طريق إعلان اعتزاله اللعب دوليًا، رغم تألقه مع نادي الوحدة السعودي هذا الموسم.

وكان عواد قد شن هجومًا شديدًا على مدرب حراس مرمى المنتخب، أحمد ناجي، بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين يونيو ويوليو القادمين.

وكتب عواد عبر حسابه على ”تويتر“: ”كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم ولزملائي الحراس تحديدا، وحتى لا يفهم أحد كلامي بشكل خاطئ ويفسره بأنه هجوم على المنتخب أنا لدي أسئلة واحتاج لإجابات“.

وأوضح: ”لماذا يا كابتن ناجي طلبت مني أتدرب معك بعد انتهاء موسمي مع الوحدة السعودي مثلما فعلت مع الكابتن عصام الحضري قبل كأس العالم حتى أكون جاهزا لمعسكر كأس الأمم وأنا أساسا لست في اختياراتك“.

وأضاف عواد: ”ليس لدي مشكلة في عدم اختياري للمنتخب لأن كل شيء نصيب، لكن مشكلتي في الوعود والتصريحات الإعلامية المرضية للجميع“.