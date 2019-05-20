أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. صراع على هداف الكونفدرالية والأبيض يفكر في خليفة غروس

شهد اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية بعد الخسارة التي تلقاها فريق الزمالك على يد مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين:

صراع مشتعل على صفقة هداف الكونفدرالية

اشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية على صفقة هداف كأس الكونفدرالية الأفريقية، اللاعب التوغولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي لضمه في الموسم الجديد.

وأبدى مسؤولو الناديين رغبتهم في ضم اللاعب، الذي سجل 8 أهداف في بطولة كأس الكونفدرالية، خاصة أنه يقضي موسمه الأخير مع الفريق المغربي.

ويسعى الأهلي لتدعيم الهجوم بصفقة سوبر في ظل استمرار مشكلة إهدار الفرص السهلة التي يعاني منها الفريق، كما يبحث الزمالك عن صفقة أفريقية؛ نظرًا لتراجع مستوى المغربي خالد بوطيب، وأيضًا الكونغولي كابونغو كاسونغو، العائد من الإعارة للوحدة السعودي، الذي واجه انتقادات بسبب إهدار الفرص السهلة.

الزمالك يفكر في خليفة غروس

بدأ مسؤولو نادي الزمالك التفكير في المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بعد نهاية مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبعد أن وصلت العلاقة بين مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، والسويسري كريستيان غروس، المدير الفني إلى طريق مسدود.

وهاجم مرتضى منصور المدرب السويسري بعد الخسارة أمام نهضة بركان بهدف قاتل، معلنًا أن جميع اللاعبين سيحصلون على مكافآت، حال التتويج بالكونفدرالية عدا غروس، ما يؤكد أن العلاقة بين المدرب السويسري ورئيس الزمالك وصلت إلى مرحلة بالغة من السوء.

وطلب رئيس الزمالك، من نجله التفكير في خليفة غروس بعد لقاء الإياب أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، خاصة أن عقد المدرب السويسري ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وربما يكون لقاء الإياب الأخير لغروس حال ضياع اللقب.

وأعلن اتحاد الكرة تقدمه بطلب رسمي للجهات الأمنية؛ من أجل الموافقة على حضور 60 ألف مشجع في مباراة الزمالك ضد نهضة بركان على ملعب برج العرب في الإسكندرية، يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية.

وحفز التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك زملاءه عبر حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“، مؤكدًا أن الفريق قادر على تحقيق الفوز في لقاء الإياب، كما أبدى مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك تفاؤله بالقدرة على التعويض في لقاء الإياب.

ملامح قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري اجتماعًا لحسم ملامح قائمة الفراعنة المبدئية لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الجهاز الفني للمنتخب، استقر على ضم 3 حراس مرمى، هم محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك، مع وجود الثنائي محمد أبوجبل حارس سموحة، ومحمد عواد حارس الإسماعيلي على قائمة الاحتياط.

وأكد شوبير أن فرص الثنائي المخضرم عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي كبيرة في التواجد بالقائمة مع عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

لاسارتي يواجه غضب بدلاء الأهلي

يواجه الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، غضبًا كبيرًا من اللاعبين البدلاء الذين أبدوا استياءهم الشديد من سياسة المدرب الأوروغوياني وتجاهلهم.

ويأتي على رأس الغاضبين رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، الذي كان يرغب في العودة للمشاركة؛ أملًا في الانضمام لقائمة منتخب مصر بجانب ناصر ماهر ومحمد هاني ومحمود وحيد والحارس شريف إكرامي.

علي جبر يرحل عن بيراميدز

استقر علي جبر، مدافع فريق بيراميدز على الرحيل عن فريقه في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب يواجه انتقادات من الجهاز الفني، وتحول إلى بديل في بعض الفترات مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق.

ويترقب علي جبر عرضًا من الدوري البلجيكي، للرحيل عن بيراميدز في الموسم المقبل.