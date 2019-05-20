محمد صلاح ينام على الأرض في طائرة نادي ليفربول.. وردود فعل ساخرة من زملائه (فيديو)

محمد صلاح ينام على الأرض في طائرة نادي ليفربول.. وردود فعل ساخرة من زملائه (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

نشر تشامبرلين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو يظهر خلاله محمد صلاح نائمًا على الأرض في الطائرة خلال تنقل الفريق من ليفربول إلى مدريد لإقامة معسكر إعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر لاعبو ليفربول يسخرون من طريقة نوم اللاعب المصري، وسط ضحكات واضحة في الفيديو.

ولم يهتم صلاح بردود فعل زملائه تجاه نومه على الأرض، واستمر كما هو.

وغادر فريق ليفربول إلى مدريد بجميع نجومه استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، وبينهم المهاجم البرازيلي فيرمينو.

ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.

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