محمد صلاح ينام على الأرض في طائرة نادي ليفربول.. وردود فعل ساخرة من زملائه (فيديو)

نشر تشامبرلين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو يظهر خلاله محمد صلاح نائمًا على الأرض في الطائرة خلال تنقل الفريق من ليفربول إلى مدريد لإقامة معسكر إعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

حفلة من لاعبي ليفربول علي صلاح أثناء السفر الآن الي اسبانيا pic.twitter.com/iFzPJvYyhS — اخبار محمد صلاح لحظة بلحظة (@Mosalah_Online) May 20, 2019

وظهر لاعبو ليفربول يسخرون من طريقة نوم اللاعب المصري، وسط ضحكات واضحة في الفيديو.

ولم يهتم صلاح بردود فعل زملائه تجاه نومه على الأرض، واستمر كما هو.

Ox on Instagram ???????????? pic.twitter.com/Z13oHyIR75 — Anfield HQ (@AnfieldHQ) May 20, 2019

وغادر فريق ليفربول إلى مدريد بجميع نجومه استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، وبينهم المهاجم البرازيلي فيرمينو.

ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.