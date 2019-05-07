النادي الأهلي المصري يكشف موقفه من التعاقد مع رينارد

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، موقفه من التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب، عقب نهاية بطولة الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها في مصر بداية من شهر يونيو المقبل.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رينارد قرر بشكل نهائي الرحيل عن تدريب منتخب المغرب، عقب نهاية مشاركة منتخب أسود الأطلسي في بطولة أمم أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”رينارد كان دائمًا على رأس قائمة المطلوبين في النادي عندما كان يرغب في التعاقد مع مدربين أجانب، لكن، كل مرة تتعطل المفاوضات لأسباب خارجة عن إرادة النادي“.

وأضاف المصدر: ”قبل التعاقد مع المدير الفني الحالي للفريق مارتن لاسارتي، تواصلت الإدارة مع رينارد لكنه رفض بسبب تمسكه بالاستمرار في تدريب المنتخب المغربي في بطولة أمم أفريقيا“.

وتابع: ”هناك استقرار داخل الإدارة على رحيل مارتن لاسارتي في نهاية الموسم الحالي، حتى لو فاز ببطولة الدوري العام، ولو بالفعل رحل رينارد عن تدريب المغرب فسيتم التفاوض معه والموافقة على كل شروطه المالية، خاصة أن النادي دفع ثمن التعاقد مع مدربين متوسطي المستوى بخسارة ملايين الدولارات، سواء بخسارة لقبي دوري أبطال أفريقيا 2017 و2018 و2019 ، أو الخروج المبكر من البطولة العربية“.

وأردف المصدر: ”إدارة الأهلي قررت فتح خط مفاوضات سريع مع هيرفي رينارد للتعرف على شروطه المالية، خاصة أنها ترغب في إنهاء التعاقد معه قبل تلقيه عروضًا من أندية أو منتخبات داخل القارة الأفريقية أو في آسيا“.

وأكمل: ”إدارة الأهلي تعلم أن رينارد يفضل تدريب المنتخبات، لكنها ستضغط عليه بقوة وستفتح له خزائن النادي وستعده بدعم الفريق بصفقات قوية في الصيف من أجل إقناعه بتولي تدريب الفريق، على أمل العودة لمنصات التتويج في أفريقيا، خاصة أنه المدرب الوحيد على الساحة الذي يمتلك خبرة أفريقية كبيرة، وستكون هناك حالة سعادة بين الجماهير الحمراء في حالة التعاقد معه، ما سيرفع الكثير من الضغوط من على الإدارة“.