ما زالت أصداء تأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مستمرة ومسيطرة على المشهد الكروي في مصر يوم الإثنين، خاصة أن الفريق الأبيض صعد لأول مرة في تاريخه لنهائي البطولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية في السطور القادمة:

الزمالك يطلب إقامة نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة

طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إقامة لقاء نهضة بركان المغربي في جولة الإياب لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولي يوم 26 مايو الجاري.

ويبحث الزمالك عن الحصول على موافقات أمنية رسمية؛ لإقامة اللقاء باستاد القاهرة، إلا أن ثروت سويلم مدير اتحاد الكرة أكد لشبكة ”إرم نيوز“ أن الأمر صعب للغاية؛ بسبب غلق ستاد القاهرة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.

وأضاف سويلم أن ملعب برج العرب بالإسكندرية سيكون الأقرب لاستضافة اللقاء النهائي بالبطولة القارية، وتجرى محاولات مع الأمن للسماح بحضور جماهيري مفتوح بسعة الاستاد الكاملة.

اتحاد الكرة يدرس تأجيل لقاءات الزمالك

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة بقوة تأجيل لقاءات فريق الزمالك بالدوري بعد تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعدما أجرى مسؤولو القلعة البيضاء اتصالات بهاني أبوريدة، رئيس الجبلاية؛ من أجل السماح بتأجيل بعض المباريات.

ويلعب الزمالك مع نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يومي 19 و26 مايو الجاري.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد 3 مباريات للزمالك أمام وادي دجلة يوم 9 مايو الجاري، ثم الداخلية يوم 12 مايو، ثم الإنتاج الحربي يوم 15 من الشهر قبل السفر للمغرب، ولم يتحدد بعد مواعيد باقي مؤجلات الفريق الأبيض، وأبدى الزمالك رغبته في تأجيل مباراة الإنتاج الحربي تحديدًا قبل السفر للمغرب.

الأهلي يدرس إقامة معسكر خارجي في أمم أفريقيا

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروغواياني مارتن لاسارتي يدرس بجدية إقامة معسكر تدريبي خارج مصر خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب بطولة أمم أفريقيا.

وأكد عبدالحفيظ أن ناديه بصدد البدء في مفاوضات لتجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لموسم آخر، موضحاً أن الأهلي لم يتفاوض مع أي لاعب جديد، كما أنه لم يحسم مصير اللاعبين الراحلين.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء؛ استعداداً لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل في الدوري، وأعلن الجهاز الفني للفريق الأحمر جاهزية لاعب الوسط وقائده حسام عاشور بعد تخلصه من آلام العضلة الأمامية.

الإسماعيلي يبدأ ترميم صفوفه

يدرس الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة محمود جابر ترميم صفوف الفريق بالتخطيط لإبرام عدة صفقات في الموسم المقبل.

وبدأ الإسماعيلي التفاوض مع عدة صفقات رشحها صبري المنياوي مدير الكرة، ومحمود جابر المدير الفني المؤقت، اللذان تألقا في دوري القسم الثاني.

وغادر البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المدير الفني للإسماعيلي مقر إقامته متجهًا للقاهرة للسفر إلى بلاده بعد أن رفض المثول للتحقيق وقرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

بيراميدز يدرس مستقبل دياز

يدرس تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، مستقبل المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

وأجرى آل الشيخ اتصالات لمعرفة إمكانية بقاء دياز في الموسم الجديد من عدمه وطلباته لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد تأكد مشاركته في البطولات الأفريقية.

الاتحاد يطلب تجديد إعارة عمار ورزاق

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تفاوضه لتجديد إعارة الإيفواري رزاق سيسيه، جناح أيسر فريق الزمالك لموسم آخر، وأيضًا عمار حمدي جناح أيمن فريق الأهلي.

وأكد مصيلحي أن الفريق الأخضر سيتسلم مكافآت مالية خاصة حال التتويج بلقب كأس مصر، وأيضًا سيتم وضع مكافآت مميزة للاعبي الفريق قبل لقاء نصف النهائي.