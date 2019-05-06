حسين الشحات ينفجر في وجه لاسارتي.. ومحمد هاني يلوح بالرحيل عن النادي الأهلي المصري

انفجر حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، في وجه الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، بسبب تبديله في لقاء النجوم ببطولة الدوري الممتاز، الذي انتهى بفوز الأحمر بثنائية وتصدر جدول الدوري.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”حسين كان غاضبًا بشدة أثناء تغييره في لقاء النجوم، لكنه لم يقم بأي رد فعل أمام الكاميرات حتى لا يتعرض لعقوبة جديدة من قبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي“.

وأضاف المصدر: ”فور الدخول إلى غرفة الملابس توجه الشحات للاسارتي واستفسر منه بغضب عن سبب تغييره في اللقاء، ولماذا دائمًا هو الخيار الأول في التغيير خلال المباريات التي يشارك فيها بشكل أساسي سواء كان مستواه الفني جيدًا أم لا“.

وتابع: ”لاسارتي طلب من الشحات الهدوء واحترام وجهة نظر الجهاز الفني، خاصة أنه لم يقدم مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي ما يشفع له بالتواجد في التشكيل الأساسي بشكل مستمر، وظهر بمستوى متواضع في المباريات التي شارك فيها كأساسي“.

وأردف المصدر: ”لاسارتي طلب من الشحات التركيز في التدريبات والبعد عن ضغوط الإعلام حتى يستعيد مستواه الفني الذي ظهر به عندما كان لاعبًا في صفوف نادي العين الإمارتي، خاصة أن الجماهير الحمراء تنتظر منه الكثير وتشعر بالإحباط من مستواه الحالي“.

ومن جانب آخر، أبدى محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، غضبه من تجميده على دكة بدلاء الفريق، بعد عودة أحمد فتحي من الإصابة، رغم أنه كان أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.

وطلب هاني العودة للتشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يخشى أن يخسر مكانه في قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا، إذا استمر تجميده على دكة البدلاء، ويرى أن استبعاده لصالح أحمد فتحي غير عادل لأنه لم يقصر أثناء مشاركته كأساسي بشهادة الجميع.

وأكد هاني أنه سيطلب الرحيل عن الفريق للاحتراف في أوروبا، حال تعاقد الأهلي مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لأستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حتى لا يجد نفسه خارج قائمة الفريق في مباريات الموسم.