جروس يصف لاعبي نادي الزمالك ”بالأسود“ بعد بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وصف كريستيان جروس، مدرب نادي الزمالك، لاعبيه ”بالأسود“ بعد عرض دفاعي قوي أمام النجم الساحلي التونسي أسفر عن بلوغ نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى.

وخرج الزمالك بتعادل دون أهداف في سوسة في ضيافة النجم الساحلي يوم الأحد ليستغل فوزه 1-صفر على أرضه منذ أسبوع واحد في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي ويواصل التقدم في البطولة.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن السويسري جروس قوله: ”لاعبو الفريق قدموا أداءً دفاعيًّا مميزًا وظهروا كالأسود ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي“.

وأضاف: ”هدف محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الذهاب كان حاسمًا ومؤثرًا للغاية.. أصعب لحظة كانت عندما قام الحكم الأنغولي بطرد الحارس محمود عبد الرحيم جنش واللعب بالمهاجم عمر السعيد مكانه“.

وتلقى جنش البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع بعدما أجرى الزمالك تغييراته الثلاثة ليضطر المهاجم السعيد للوقوف بدلًا منه للدفاع عن عرين الزمالك، لكنه لم يتعرض لأي اختبار.

وسيلعب الزمالك في ضيافة نهضة بركان المغربي في ذهاب النهائي في الـ 19 من مايو/ آيار على أن يستضيف مباراة العودة بعدها بأسبوع واحد.

وقال حازم إمام، قائد الزمالك: ”لقاء النجم الساحلي كان أشبه بنهائي مبكر للبطولة.. سنقاتل للفوز باللقب الأفريقي وسنسعد جمهور الزمالك الذي أتوقع حضوره بأعداد كبيرة في تلك المواجهة“.

وأضاف أحمد سيد (زيزو) الذي شارك كبديل أمام النجم الساحلي: ”بدأنا البطولة بشكل سيّئ لكننا نجحنا في العودة بالعزيمة والإرادة“.

ولم يحقق الزمالك أي فوز في أول ثلاث مباريات بدور المجموعات قبل أن ينتفض ويفوز مرتين ويتصدر المجموعة الرابعة ثم يتفوق 1-صفر على حسنية أغادير المغربي في مجموع مباراتي دور الثمانية.