موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية

كان يوم الأحد 5 مايو 2019حافلاً بالعديد من الأحداث الكروية المثيرة والمهمة في الكرة المصرية ظل صعود الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة كما اعتلى الأهلي صدارة الدوري.

الزمالك يصعد لنهائي الكونفدرالية لأول مرة

صعد فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية لأول مرة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في ملعب سوسة بعد أن فاز الفريق الأبيض ذهاباً بهدف نظيف.

وتأهل الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وعبر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن سعادته العارمة بالفوز الذي تحقق على حساب الفريق التونسي في مجموع اللقاءين مشيداً بالروح القتالية للاعبيه.

مكافآت خاصة.. وميدو يطالب بالتظلم

رصد الزمالك مكافآت خاصة للاعبيه بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، وأشاد رئيس القلعة البيضاء بالروح القتالية واستبسال لاعبي الفريق الأبيض.

وطالب أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض بالتظلم ضد قرار إيقاف حارس الزمالك محمود عبد الرحيم جنش بعد طرده في لقاء الإياب بعد أن أوضحت الإعادة التليفزيونية أن القرار مشكوك فيه بسبب كون لمسة اليد من داخل الخطوط في منطقة الجزاء وليس خارجها.

وطالب أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الفريق بالدوري من أجل إتاحة الفرصة للفريق للإعداد لنهائي البطولة خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذي يمثل مصر قارياً.

الأهلي يعتلي الصدارة.. ولاسارتي ينتقد الفرص الضائعة

اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري بعد الفوز على النجوم بثنائية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة 29 للدوري بهدفي المغربي وليد أزارو ورمضان صبحي ليتصدر الترتيب برصيد 67 نقطة.

وأكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم عرضاً قوياً وأهدر عدة فرص على المرمى وكان قريباً من التسجيل وهز الشباك بأكثر من فرصة مشيراً إلى أنه سيحاول علاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة.

واعترف رمضان السيد المدير الفني لفريق النجوم بأن فريقه مهدد بقوة بالهبوط والموقف أصبح متأزماً للغاية في صراع البقاء بالدوري.

انتهاء أزمة الأهلي والشركة الراعية

انتهت أزمة النادي الأهلي مع الشركة الراعية بريزنتيشن سبورتس بعد أن تبادل الطرفان البيانات، وأعلن مجلس الأهلي رفضه دخول مسؤولي الشركة مبارياته وهدد بمنع بث لقاءاته بالدوري ولكن الشركة أصدرت بياناً طالبت خلاله الجميع بمساندتها في ظل التعثر المالي نتيجة انسحاب قناة بيراميدز من شراء حقوق بث الدوري.

وأعلن الأهلي تفهمه موقف الشركة وانتهاء الأزمة تماماً بعد الموافقة على مقترحات لحل الأزمة ودياً بينما علق تركي آل الشيخ مالك بيراميدز على الأزمة مؤكداً أنه لا علاقة له بأزمة بريزنتيشن المالية لأن الشركة وقعت عقد رعاية الأهلي بعد أن فسخت قناة بيراميدز عقد شراء حقوق الدوري.

الاتحاد يقاطع أون والأزمات تحاصر الإسماعيلي

قاطع نادي الاتحاد السكندري قنوات أون سبورت بعد قطع بث مباراة الإسماعيلي في ربع نهائي كأس مصر والتي فاز بها زعيم الثغر بنتيجة 3-1 ليصعد لنصف نهائي البطولة.

وأصبحت الأزمات تحاصر الإسماعيلي بعد أن طالبت الجماهير مجلس الإدارة بالرحيل عن منصبه نتيجة الفشل الذريع هذا الموسم.

بيراميدز يعترف بتراجع حظوظه بالدوري

تعادل بيراميدز مع المصري بهدف لكل منهما بالدوري ليتراجع للمركز الثاني وتتقلص حظوظه في التتويج باللقب.

وأعرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن حزنه للتعادل مع المصري موضحاً أن التوفيق غاب عن السوري عمر خريبين مهاجم الفريق بإضاعة محاولات قريبة.

وأضاف:“ هذا أمر وارد في كرة القدم، غاب عننا الحظ رغم التغييرات لتنشيط الهجوم ووسط الملعب سواء بخروج رجب بكار الظهير الأيمن كما أن هدف المصري جاء بخطأ دفاعي“.

وتابع:“ التعادل قلص حظوظنا في التتويج لأن المنافسين لهم مباريات مؤجلة، كنا نود أن ينافس بيراميدز حتى النهاية لمزيد من التشويق للدوري“.