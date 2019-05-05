”إرم نيوز“ ترصد أبزر التصريحات والأحداث الرياضية على ”تويتر“

تعد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ”تويتر“ من أبرز وأهم مصادر التصريحات للعديد من الأندية والنجوم عبر حساباتهم الرسمية، وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية من خلال التقرير التالي

”فيفا“ يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان ويبرز رقما فريد للأفارقة

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم تهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، وكتب على حسابه ”أينما كنتم حول العالم فكل عام وأنتم بخير“.

كما أبرز ”فيفا“ أفضل اللاعبين الأفارقة الذين نجحوا في تسجيل عشرين هدفاً في الموسم الواحد في الدوري الإنجليزي.

مانشيستر سيتي يحتفل بحلول شهر رمضان

وعلى درب ”فيفا“ احتفل نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي بحلول شهر رمضان المعظم، ونشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة تحمل هلالا بداخلها لاعبو نادي السيتي، مصحوباً بجملة رمضان كريم.

مانشيستر يونايتد لم نقدم موسماً جيداً

نشر نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة لمدرب الفريق مكتوباً فوقها يمكنك القول إننا ضيعنا الفرصة اليوم، ولكن هذا ليس هو الحال – لقد مر كل هذا الموسم، لم تكن جيدة بما يكفي.

ريال مدريد يحتفل بمعادلة مارسيللو رقم بوتراجينيو

احتفل نادي ريال مدريد الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بلاعبه مارسيللو بعدما خاض اللقاء رقم 341 في الليجا الإسبانية ليعادل بذلك رقم لاعب ريال مدريد السابق بوتراجينيو كأكثر لاعبي الدوري الإسباني مشاركة في الليجا.

الاتحاد العربي يهنئ المسلمين بشهر رمضان

حرص الاتحاد العربي لكرة القدم على تقديم التهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، وكتب الاتحاد النادي على تويتر معالي الاستاذ تركي عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد يهنئون الأمتين الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك.

”بيريزنتشن“ تكشف أسباب الأزمة المالية في بيان

نشر موقع شركة بيريزنتشن سبورت على ”تويتر“ البيان الذي أصدرته الشركة حول المستحقات المالية الخاصة ببعض الأندية، وذكر البيان أسباب الأزمة المالية، وناشدت الأندية بالوقوف بجوارها في تلك المرحلة.

أحمد حسن يحتفل بقدوم شهر رمضان

بعث أحمد حسن، المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز، تهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، وكتب على حسابه الحمد لله على مواسم الخير ونفحات الإيمان مبارك عليكم شهر العتق من النار.

كوكا يسجل آخر أهدافه في الموسم

نشر أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني في مرمى لاريسا بالدوري اليوناني، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ آخر مباراة في الموسم وآخر هدف في الموسم.