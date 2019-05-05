النادي الأهلي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري بفوزه على النجوم متذيل الترتيب (فيديو)

انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على مستضيفه النجوم متذيل الترتيب في مباراة مؤجلة ليستفيد من تعثر بيراميدز المتصدر السابق بتعادله 1-1 مع المصري البورسعيدي اليوم الأحد.

ووضع المغربي وليد أزارو الأهلي في المقدمة بعد سبع دقائق من البداية بعد تمريرة متقنة من صالح جمعة سيطر عليها أزارو وسدد نحو مرمى محمد الشحات حارس النجوم على مرتين.

وعزز رمضان صبحي النتيجة قبل النهاية بخمس دقائق بينما أهدر صلاح أمين قائد النجوم فرصة تقليص الفارق عندما سدد ركلة جزاء في يد محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول وأهدر فرصة تعزيز النتيجة مبكرًا بعد ثلاث دقائق من هدف أزارو عندما أخرج خالد عبد الرازق مدافع النجوم ضربة رأس حمدي فتحي من خط المرمى.

وأهدر أزارو فرصة تسجيل ثنائية في الدقيقة 52 عندما وصلته الكرة أمام المرمى، لكنه سدد في قدم حارس النجوم.

وردت العارضة فرصة من ضربة رأس لجمعة في الدقيقة 65.

ورفع الأهلي رصيده إلى 67 نقطة من 29 مباراة متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني من 31 مباراة بينما ظل رصيد النجوم 25 نقطة.