بيراميدز يتعثر مجددًا في سباق الدوري المصري ويتعادل مع النادي المصري البورسعيدي (فيديو)

تعثر بيراميدز متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة، اليوم الأحد.

ورفع بيراميدز، الذي تعادل بالنتيجة ذاتها الجولة الماضية مع مصر للمقاصة، رصيده إلى 65 نقطة من 31 مباراة في الصدارة التي قد يفقدها في حال فوز الأهلي حامل اللقب وملاحقه المباشر في وقت لاحق، اليوم، على مستضيفه النجوم، بينما رفع المصري رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع.

وخاض بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد نصف ساعة من البداية بعد طرد مدافعه أحمد أيمن منصور لحصوله على الإنذار الثاني.

ومنح السوري عمر خربين التقدم لبيراميدز بعد 4 دقائق من البداية عندما استغل خطأ فادحًا من عمر كمال عبد الواحد الذي أعاد الكرة للخلف ليسيطر عليها خربين ويراوغ أحمد مسعود حارس المصري ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأدرك محمود وادي التعادل للمصري في الدقيقة 68 عندما تابع تسديدة زميله سعيدو سيمبوري من بوركينا فاسو التي ارتطمت بالدفاع ليضعها في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وسنحت فرصة لخربين لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 29 من خطأ آخر لكمال عبد الواحد عندما أعاد الكرة للخلف مجددًا لكن خربين لم يستغل هذه الفرصة.

وأهدر وادي فرصة إدراك التعادل في الشوط الأول عندما أرسل ضربة رأس إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بيراميدز.