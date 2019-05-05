هدف مباراة الأهلي والنجوم.. 1/0 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم وليد أزارو لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك نظيره النجوم، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري المصري، على استاد بتروسبورت.

وأجرز أزارو هدف الأهلي في الدقيقة السادسة من بداية المباراة من انفراد بمرمى النجوم.

النادي الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 64 نقطة وذلك بفارق الأهداف فقط، وخاض الفريق الأحمر 28 مباراة بالدوري العام، فاز في 20 مباراة، وتعادل في 4 وخسر مثلها.

فيما يدخل فريق النجوم اللقاء في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، إذ خاض النجوم 30 مباراة بالبطولة فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 15 لقاءً آخر ليصبح أكثر الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري المظاليم.