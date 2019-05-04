رضا عبدالعال يكشف حقيقة فبركة حلقته في ”رامز في الشلال“ وإصابته (فيديو)

كشف رضا عبدالعال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، والمحلل الرياضي، حقيقة فبركة حلقته مع رامز جلال في برنامجه الجديد للمقالب ”رامز في الشلال“، والذي يعرض في رمضان المقبل، بعد أن أظهر البرومو الدعائي للحلقة بأنه أحد ضحايا البرنامج.

وقال عبدالعال، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن حلقته مع رامز جلال حقيقية ولا يوجد فيها أي فبركة كما روج البعض عبر الحسابات الوهمية على الـ“فيسبوك“، نافيًا ما تردد بشأن فبركة حلقته في ”رامز في الشلال“ المقرر عرضها شهر رمضان المُقبل.

تم النشر بواسطة ‏‎Reda Abdalaal‎‏ في الجمعة، ٣ مايو ٢٠١٩

وشارك اللاعب المصري فيديو عبر ”فيسبوك“، قال فيه إنه لم يكن على علم بالمقلب نهائيًا قبل التصوير، لافتًا إلى أن إحدى الصفحات المفبركة التي تحمل اسمه مزورة وسببت له العديد من المشكلات قبل ذلك، متابعًا: ”كل سنة وأنتم طيبين أنا طالع مع رامز جلال ومكنتش أعرف والبرنامج غير مفبرك“.

وأوضح: ”الصفحة اللي قالت كدا عملتلي مشاكل كتير والحلقة هتعجبكوا وقوية جدًا، انتظروني في رمضان“.

وكان ”رضا“ قد كتب قبلها منشورًا عبر صفحته قال فيه: ”مفاجأة أنا مع رامز في رمضان والمقلب حقيقي ومعرفش والدليل إن ضلع عندي فيه شرخ وبتعالج منه عشان الصفحات التافهة إللي بتشكك“.

مفاجأة انا مع رامز فى رمضان والمقلب حقيقى ومعرفش والدليل ان ضلع عندى فيه شرخ وبتعالج منه عشان الصفحات التافهة إللى بتشكك تم النشر بواسطة ‏‎Reda Abdalaal‎‏ في الجمعة، ٣ مايو ٢٠١٩

وكانت إحدى الصفحات على الفيس بوك تحمل اسم المحلل الرياضي رضا عبدالعال ولكنها مزيفه، أثارت أزمة بسبب ما نشرته عن كشفه لفبركة حلقته في برنامج ”رامز في الشلال“، وبطريقة ساخرة.

ونشرت الصفحة المنسوبة لـ“رضا عبد العال“ صورته من حلقة برنامج ”رامز في الشلال“ وعلقت عليها: ”انتظروني في برنامج رامز في الشلال، وأعملوا نفسكم مصدقين“.