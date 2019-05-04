ناديا الأهلي والزمالك يتنافسان على جون أنطوي مهاجم مصر للمقاصة

دخل النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في منافسة قوية مع منافسه الزمالك، من أجل التعاقد مع جون أنطوي مهاجم مصر للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وطلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي من محمود الخطيب المشرف على قطاع الكرة، التعاقد مع عدد من الصفقات القوية، أهمها المهاجم الصريح خاصة أن المغربي وليد أزارو سيرحل في نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الأهلي فتح خط مفاوضات مع أكثر من مهاجم أفريقي، لضم أحدهم في الموسم المقبل ومنهم التوغولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان“.

وأضاف المصدر ”الخطيب فتح خط مفاوضات مع جون أنطوي مهاجم الفريق السابق ومصر المقاصة الحالي، لضمهم لصفوف الفريق في حالة الفشل في التعاقد مع مهاجم أفريقي من المرشحين للانضمام للفريق“.

وتابع ”الخطيب يرى أن أنطوي مهاجم مثالي للفريق في الموسم المقبل في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع المقاصة، حيث أصبح أحد هدافي الدوري العام المصري، كما أنه تعرض للظلم في فترة تواجده الأولى مع الأهلي حيث تعرض لإصابة قوية في بداية مشواره تسببت في أن يكون حبيس دكة البدلاء ولا يحصل على فرصة حقيقة في القلعة الحمراء“.

وأردف المصدر ”الأهلي علم بوجود مفاوضات قوية من الزمالك مع جون أنطوي، لكن الخطيب يثق في قدرته على إقناع اللاعب بالعودة للأهلي، والتعهد له بالحصول على فرصة حقيقية“.

وفي الإطار ذاته، لم يفقد الأهلي الأمل في التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، حيث قرر الخطيب الدخول في مفاوضات جديدة مع الذئاب لتدعيم الجانب الهجومي للفريق، في ظل تمسك رمضان صبحي بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، وتراجع مستوى أجاي وجيرالدو وحسين الشحات وتقدم وليد سليمان في العمر.

ويواجه الأهلي منافسة شرسة من نادي بيراميدز الذي يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن صفوف المقاولون العرب في الفترة الأخيرة، بسبب تعرضه لقطع في غضروف الركبة، ولن يشارك مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا القادمة.