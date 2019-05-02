النادي الأهلي المصري يحصل على توقيع ثنائي الإسماعيلي ويهدد معلول والشناوي

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع ثنائي الإسماعيلي، كريم بامبو ومحمود متولي، تمهيدًا لإنهاء إجراءات ضمهما لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ ”إرم نيوز“: ”أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، نجح في إنهاء صفقة كريم بامبو لاعب الإسماعيلي، حيث حصل على توقيع اللاعب الرسمي، ومن المقرر أن يعود لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر بداية من فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الدراويش، ما تسبب في تجميد اللاعب لنهاية الموسم الحالي“.

وأضاف المصدر: ”نجح الأهلي في الحصول على محمود متولي، خاصة أنه لاعب جوكر ويجيد اللعب في أكثر من مركز مثل قلب الدفاع، ولاعب الوسط المدافع، وهي المراكز التي تحتاج لدعم كبير في الفريق الأحمر، ويمثل توقيعه خطوة كبيرة تقربه كثيرًا من القلعة الحمراء في ظل رفضه تجديد تعاقده مع الإسماعيلي“.

ومن جانب آخر، وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تهديدًا شديد اللهجة للثنائي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بسبب الأزمة التي حدث بينهما في لقاء طلائع الجيش أمس في بطولة الدوري العام.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ ”إرم نيوز“: ”حدثت أزمة كبيرة بين معلول والشناوي في لقاء طلائع الجيش بسبب الخلاف على إحدى الكرات في الشوط الأول وتبادل الثنائي الشتائم“.

وأضاف المصدر: ”رغم أن الثنائي، معلول والشناوي، يرتبطان بصداقة عائلية خارج الملعب، إلا أن الضغط العصبي والصراع الشرس مع الزمالك وبيراميدز على قمة الدوري، تسببا في أزمة بينهما في لقاء الجيش“.

وتابع: ”عبدالحفيظ أكد لمعلول والشناوي أنه لن يسمح بتكرار هذا الأمر في المباريات المقبلة، وأي لاعب سيخرج عن النص سيتعرض لعقوبة مالية كبيرة“.