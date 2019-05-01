ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش (صورة)

استغل النادي الأهلي تعثر بيراميدز أمس، وشاركه صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما فاز على طلائع الجيش بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أزارو هدف التقدم للأهلي مع نهاية الشوط الأول من انفراد تام بالمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني نجح طلائع الجيش في إدراك التعادل عن طريق إسلام جمال من ركلة جزاء حصل عليها الفريق العسكري.

ونجح علي معلول في إحراز الهدف الثاني للأهلي عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

وشارك الأهلي بيراميدز صاحب الصدارة بـ64 نقطة، ولكن يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحتل الزمالك، المركز الثالث بـ60 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: