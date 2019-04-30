تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

تميزت لقاءات الثلاثاء بإجراء نصف النهائي الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا ولقاءات كأس الاتحاد الأسيوي والدوري المصري الممتاز وبعض اللقاءات المؤجلة في أوروبا

ونستعرض أبرز نتائج اليوم في التقرير التالي:

دوري أبطال أوروبا

حقق أياكس الهولندي خطوة مهمة نحو بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابًا على توتنهام الإنجليزي في لندن 1-0 برسم نصف النهائي، وسيستقبل منافسه بعد أسبوع في أمستردام.

الدوري المصري الممتاز

ضيع بيراميدز المتصدر نقطتين بتعادله أمام المقاصة 1-1 وظل في الصدارة برصيد 64 نقطة من 30 لقاء مقابل 61 للأهلي الثاني و30 للزمالك الثالث وكلاهما لعب 27 لقاء فقط.

وفي بقين النتائج فاز الإتحاد الإسكندري على النجوم 2-1 وحرس الحدود على الإسماعيلي 1-0 وتعادل سموحة مع الجونة والمصري البورسعيدي مع وادي دجلة سلبيا.

كأس الاتحاد الآسيوي

صعد الوحدات الأردني لصدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على النجمة اللبناني 2-0 وهي الخسارة الثالثة للفريق اللبناني الذي يحتل المركز الأخير بصفر من النقاط.

واستفاد الوحدات من تعادل الجيش السوري مع هلال القدس سلبيا ليتراجع للمركز الثاني برصيد 9 نقط مقابل نقطتين للفريق الفلسطيني الثالث.

وفي المجموعة الثانية فاز الجزيرة الأردني على النجمة البحريني 3-0 ليعزز صدارته للمجموعة بـ13 نقطة متقدما على الكويت الكويتي الفائز على الاتحاد السوري 2-0 ورفع رصيده إلى 10 نقاط.

ويحتل النجمة البحريني المركز الثالث بـ4 نقط مقابل نقطة للاتحاد السوري الرابع.

الدوري الفرنسي

تلقى باريس سان جرمان المتوج بلقب الدوري الفرنسي هزيمة جديدة وجاءت أمام مونبيلييه 3-2 في لقاء مؤجل عن الجولة 34 من الدوري الفرنسي.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس وينافس من أجل مشاركة أوروبية الموسم القادم.