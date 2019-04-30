بيراميدز يُهدر نقطتين في سباق صدارة ترتيب الدوري المصري بالتعادل أمام المقاصة (فيديو)

أهدر المتصدر بيراميدز نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن استقبل هدفًا متأخرًا ليتعادل 1-1 مع مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء.

وفرَّط بيراميدز في تقدمه عبر عبد الله السعيد في الدقيقة 29 من متابعة أمام المرمى لتمريرة السوري عمر خربين العرضية، واستقبل هدفًا مشابهًا بعد أن تعاون الغاني جون أنطوي، وميدو جابر، ثنائي الأهلي السابق، بهز الشباك في الدقيقة 86.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي، و4 نقاط عن الزمالك في الصراع الثلاثي على القمة، لكن بيراميدز لعب 3 مباريات أكثر من منافسيه.

ويمكن للأهلي أن يتقاسم الصدارة مع بيراميدز إذا فاز على طلائع الجيش، غدًا الأربعاء.

ويبقى مصر للمقاصة في المركز السادس ولديه 42 نقطة.

وتعادل المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع دون أهداف مع وادي دجلة العاشر في جدول الترتيب.

وخسر الإسماعيلي المباراة الثالثة على التوالي في الدوري بهزيمته 1-صفر أمام حرس الحدود المهدد بالهبوط.

وسجل النيجيري إيدو موزيس هدف حرس الحدود من ضربة رأس في الشوط الأول ليعمق جراح الإسماعيلي الذي صام عن الانتصارات في آخر 5 مباريات من المسابقة.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 32 نقطة في المركز 15 بين 18 فريقًا بالدوري مقابل 37 نقطة للإسماعيلي صاحب المركز السابع،‭‭ ‬‬لكن تفصله 7 نقاط عن منطقة الخطر مع تبقي 4 جولات بالمسابقة.

وفاز الاتحاد السكندري 2-1 على النجوم الذي اقترب خطوة أخرى نحو الهبوط.

وسجل خالد قمر، وخالد متولي، هدفي الاتحاد، صاحب المركز التاسع، مقابل هدف لمحمود فتح الله قبل النهاية للنجوم القابع في المركز الأخير ولديه 25 نقطة.

وتعادل الجونة صاحب المركز الثامن دون أهداف مع سموحة ليوقف سلسلة انتصارات المدرب حسام حسن بعد 3 مباريات، وتراجع للمركز الـ 12 برصيد 35 نقطة.