الحكومة المصرية: سيتم حل أزمة أسعار تذاكر أمم أفريقيا

وصلت أزمة أسعار تذاكر أمم أفريقيا إلى مجلس النواب المصري بعد إعلان اللجنة المنظمة للبطولة أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، والتي شهدت ارتفاعًا بعدما وصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 200 جنيه مصري ”11 دولارًا“.

وأعلن مجلس النواب المصري تدخله لحل هذه المشكلة التي أصبحت حديث الشارع المصري. وأكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أنه سيقدم طلب إحاطة لمجلس النواب بوصفه عضوًا به لاستدعاء أشرف صبحي، وزير الرياضة، لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار التذاكر والمطالبة بتخفيضها.

وقال عامر: ”لا بد أن تكون هناك وقفة من وزارة الرياضة، خاصة أن الجماهير العادية من محدودي الدخل ستحرم بهذا الشكل من حضور مباريات منتخب مصر“.

وأكد رضوان الزياتي، عضو مجلس النواب، لـ“إرم نيوز“ أنه ستتم مطالبة وزارة الرياضة بالتدخل لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع متوسط الدخل الشهري.

وأوضح أنه يتمنى حضور هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، لمجلس النواب لمناقشته ومعرفة أسباب ارتفاع التذاكر.

وكان أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، قد أكد عبر تصريحات تليفزيونية أن الأسعار الحالية ليست مبالغًا بها بالمقارنة بأسعار أمم أفريقيا 2006 والتي كان سعر التذكرة بها 60 جنيهًا، ومع اختلاف سعر الصرف تبقى قيمة تذاكر أمم 2019 أقل نسبيًا.

وعلى النقيض، أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الأسعار بالفعل صادمة ولكن الأمر ليس مسؤولية اتحاد الكرة في الأساس بل جهات مسؤولة في الدولة.

إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية التدخل في أزمة أسعار تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، المقرر أن تقام في مصر شهري يونيو ويوليو المقبلين، خاصة بعد الغضب العارم بين الجماهير بعد إعلان الأسعار أمس.

وقال أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: ”لمسنا حالة الجدل التي اشتعلت عقب الإعلان عن أسعار تذاكر الأمم الأفريقية، وسيتم حل الأزمة في أسرع وقت“.

وأضاف صبحي: ”ستتم مراجعة أسعار التذاكر بعد عقد جلسة طارئة مع اللجنة المنظمة للبطولة، خاصة أنني أرغب أولاً في التعرف على الأسباب التي دفعت اللجنة لإصدار تذاكر بهذا السعر، خاصة لمدرجات الدرجة الثالثة“.

وتابع: ”الحكومة ترغب في نجاح البطولة من الناحية الجماهيرية، وأسعار التذاكر المرتفعة قد تعرقل هذا الأمر، لذا أعد الجماهير بأن يكون هناك حل سريع وأن تكون أسعار التذاكر في متناول الجماهير العادية“.

وعن مصير بطولة الدوري قال صبحي: ”حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد انتهاء البطولة، وصول الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية واستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا يصعبان من تحديد موقف مسابقة الدوري من الانتهاء، سيتم التنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة مع اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد مبدئية لمسابقة الدوري في الموسم الجديد، وكذلك الاتفاق على موعد الانتهاء“.

يذكر أن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا أعلنت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في البطولة، كالتالي: الدرجة الثالثة 200 جنيه، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.