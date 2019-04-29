موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يبحث النادي الأهلي عن تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية بدءًا من مواجهة طلائع الجيش، يوم الأربعاء، على أمل الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز وسط منافسة ثلاثية.

ولن يظهر الزمالك في منافسات هذه الجولة بعد موافقة الاتحاد المصري على طلبه بتأجيل مواجهة الإنتاج الحربي حتى يستعد بشكل أفضل للعب في ضيافة النجم الساحلي التونسي في إياب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، يوم الأحد المقبل.

واستعاد الأهلي، المبتلى بالإصابات طوال هذا الموسم، عافيته بالفوز 2-صفر على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية في محاولة لمصالحة المشجعين بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا والهزيمة 1-صفر أمام بيراميدز متصدر الترتيب.

ويتصدر بيراميدز الدوري مستفيدا من سبعة انتصارات متتالية، آخرها على القطبين الأهلي والزمالك، برصيد 63 نقطة من 29 مباراة وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي خاض 27 مباراة ويأتي الزمالك ثالثًا متأخرًا بثلاث نقاط عن القمة.

لكن يبقى مصير الأهلي في يديه، وهو نفس حال الزمالك، ويكفي كل فريق الفوز بمبارياته السبع المتبقية لإحراز اللقب.

وقال محمد يوسف، مساعد مدرب الأهلي، لموقع النادي: ”لم يعد أمامنا سوى سبع مباريات فقط في عمر مسابقة الدوري وبالتأكيد هذه المرحلة لا ولن تتحمل خسارة أي نقطة.

”نخوض كل مباراة من المباريات المتبقية بحثًا عن هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

”الجهاز يحترم طلائع الجيش وجهازه الفني ودرس نقاط القوة والضعف من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة“.

وربما يستعيد الأهلي العائدين من الإصابة وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمد هاني كما سيكون بوسعه إشراك الحارس محمد الشناوي وعمرو السولية بعد انتهاء إيقافهما.

لكن قبل أن يلعب الأهلي سيكون بيراميدز قد واجه مصر للمقاصة يوم الثلاثاء وربما يكون عزز تصدره للمسابقة.

وسيستعيد بيراميدز مدافعه الدولي أحمد أيمن منصور بعد انتهاء إيقافه وربما يعود سريعًا إلى التشكيلة الأساسية على حساب علي جبر الذي سجل هدف الفوز 1-صفر على الزمالك يوم الثلاثاء الماضي وقبل يومين من حفل زفافه.

وسيخوض المقاصة أول مباراة بعد استقالة مدربه المخضرم طلعت يوسف بعدما أخفق صاحب المركز السادس في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مساء الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، السابعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.