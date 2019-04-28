خطف الفوز الذي حققه نادي الزمالك المصري على حساب النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف الأحد، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأضواء، على ساحة الكرة المصرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

الزمالك يخطف فوزاً صعباً.. وغروس يشيد بالأداء

خطف فريق الزمالك فوزاً صعباً على حساب ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، مؤكداً أن الزمالك لعب مباراة قوية خاصة في الشوط الأول.

وأشار إلى أن استبدال محمود كهربا يأتي للتراجع البدني مع تفوق النجم الساحلي من الجانب الأيمن، موضحاً أنه سيمنح الفرصة في أقرب وقت لأيمن حفني صانع الألعاب.

وأكد الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني للنجم، أن فريقه قادر على التعويض في مباراة الإياب، موضحاً أن الفريق خسر بخطأ دفاعي.

الزمالك يحصد دوري اليد من الأهلي

حصد فريق الزمالك لقب دوري اليد المصري على حساب الأهلي بنتيجة 21 – 18 في ختام الدوري.

وأعلن الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبي فريق اليد، كما أعرب أكثر من لاعب بالفريق الأبيض عن سعادته بالفوز وتحقيق اللقب المحلي.

الأهلي وأنباء بديل لاسارتي

بدأ الحديث داخل النادي الأهلي عن بديل المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، خاصة أن البعض تداول أسماء مثل الفرنسي سباستيان ديسابر والكرواتي زوران ماميتش.

وأعلن الأهلي جاهزية عدة لاعبين لمباراة طلائع الجيش بالدوري يوم الأربعاء المقبل، على رأسهم إسلام محارب ومحمد هاني وباسم علي بعد التخلص من الإصابة.

وتلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تكريماً في اليوم العالمي للملكية الفكرية، مؤكدا أنه يسعى لتعظيم موارد النادي المالية لتحقيق المكاسب المميزة للإنفاق على القلعة الحمراء.

تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج

أعلن اتحاد الكرة تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري إلى يوم 15 مايو المقبل، بدلاً من الأربعاء المقبل؛ بسبب ارتباطه بالسفر إلى تونس لخوض مباراة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر اتحاد الكرة نقل اللقاء المقبل بين طلائع الجيش والأهلي في الدوري إلى ملعب المكس بالإسكندرية بدلاً من ملعب الجيش الثالث بالسويس.

بيراميدز يستقر على رحيل سيفوينتي

استقر نادي بيراميدز على رحيل الإكوادوري جون سيفوينتي مهاجم الفريق في الموسم الجديد لتواضع مستواه.

وحرص السوري عمر خريبين مهاجم الفريق على دعم فريقه الأسبق الظفرة قبل لقاء شباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الدولة في الإمارات.

مصالحة بامبو في الإسماعيلي

صالحت إدارة النادي الإسماعيلي اللاعب كريم بامبو صانع ألعاب الفريق، وانضم لقائمة الدراويش استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدوري بعد استبعاده عقب أزمة تجديد عقده.

واتفق وادي دجلة على تجديد عقد مدربه اليوناني تاكيس جونيس بعد لقاء المصري يوم الثلاثاء المقبل.