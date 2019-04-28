من يملك الرباعي الأجنبي الأقوى هذا الموسم الأهلي أم الزمالك؟.. خبراء الكرة المصرية يجيبون لـ“إرم نيوز“

سادت حالة من الانقسام بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك، حول ما يقدمه اللاعبون الأجانب في قطبي الكرة المصرية، فمنهم من يرى أن الاستفادة لم تكن على النحو الأمثل، ومنهم من يرى أن الاستفادة كانت أكثر من الأعوام السابقة، ومنهم من يرى أنه لم يقدم الإضافة سوى الثنائي علي معلول وفرجاني ساسي فقط.

ويضم كل فريق أربعة أجانب، في الأهلي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو وجونيور أجايي، والذين ساهموا جميعًا في تسجيل 18 هدفًا في كافة البطولات وصنعوا مثلها.

بينما يضم الزمالك بين صفوفه فرجاني ساسي وحمدي النقاز وحميد أحداد وخالد بوطيب إذ نجحوا جميعًا في تسجيل 10 أهداف في كافة البطولات وصناعة 6 أهداف آخرين.

وعن مدى استفادة الفريقين من الأجانب، حرصت ”إرم نيوز“ على استطلاع آراء نجوم القطبين حول تلك القضية عبر التقرير التالي:

أحمد كشري: أجانب الأهلي الأفضل

أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي الترسانة ونجم الأهلي السابق، أن أجانب الأحمر يعدون الأفضل، بالمقارنة مع أجانب الزمالك، مشيرًا إلى أن فريق الشياطين الحمر يملك المهاجم الهداف وليد أزارو، والذي يملك ميزة هامة وهي الوصول كثيرًا للمرمى ولكن ينقصه حاسة الهداف.

وأضاف كشري في حديثه مع إرم نيوز: ”من الممكن أن يخصص له جزء من التدريبات لعلاج تلك الأزمة، بجانب جونيور أجايي والذي على الرغم من معاناته من الإجهاد البداني إلا إنه يظل لاعبًا مؤثرًا، ونفس الأمر ينطبق على جيرالدو، وكذلك علي معلول والذي يعد واحدًا من أفضل الأجانب الذين جاءوا النادي الأهلي على مر التاريخ“.

وأردف: ”أما الزمالك فلا خلاف على قيمة فرجاني ساسي كواحد من أفضل الأجانب، إلا أن الثلاثي حمدي النقاز وحميد أحداد وخالد بوطيب لم يقدموا للزمالك ما كان منتظر منهم، وأرى أن الأبيض خسر كابونغو كاسونغو والذي كان له بصمات واضحة في هجوم الأبيض عكس بوطيب وأحداد“.

سمير كمونة: تقييم اللاعب الأجنبي مرتبط بالمساهمة في البطولات

فيما قال سمير كمونة نجم الأهلي السابق، إن تقييم الأجانب لابد وأن يكون بنهاية الموسم، حول ما قدمه كل منهم من حيث المساهمة في البطولات والألقاب.

وتابع: ”لكن حتى الآن فتعد صفقات الأهلي هي الأفضل، حيث يضم بين صفوفه جيرالدو الذي سوف يكون له شأن كبير في الموسم الجديد بجانب أهمية أزارو كمهاجم هداف ونفس الأمر ينطبق على أجايى والذي يعاني بدنيًا ولكنه له أهميته الكبيرة في تشكيل المارد الأحمر بخلاف علي معلول والذي يعد الأفضل بين جميع الأجانب“.

واستطرد: ”في المقابل، فإن لاعبي الزمالك يقدمون مستوى جيدًا وبالأخص الثنائي التونسي فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد، وإن كان بوطيب وأحداد مازالا لم يقدما ما يقنعان به جماهير فريقهما“.

محمد كمونة: صفقات القطبين ”سوبر“

يرى محمد كمونة نجم الزمالك السابق، أن صفقات القطبين ”سوبر“، وأضافوا للفريقين، لافتًا إلى أن الانتقادات التي توجه لهم ترجع إلى التوظيف الخاطئ، مثل خالد بوطيب الذي يلعب كصانع ألعاب، وليس مهاجمًا صريحًا، ونفس الأمر ينطبق على حميد أحداد، أما الثنائي الآخر ساسي والنقاز فلهما قيمتهما الكبيرة في تشكيلة القلعة البيضاء“.

وواصل: ”أما الأهلي، فإنه يضم بين صفوفه مجموعة من الأجانب المميزين، على رأسهم وليد أزارو أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري، كذلك أجايي والذي يتمتع بالقوة والمهارة وهي نوعية غير موجودة في القارة الإفريقية ونفس الأمر ينطبق على جيرالدو، بخلاف علي معلول والذي يعد نجم الأهلي الأول الآن“.

نبيل محمود: صفقات الزمالك الأفضل

بينما قال نبيل محمود مدرب الزمالك الأسبق، أن صفقات الأبيض تعد الأفضل، حيث يضم بين صفوفه أربعة من الأجانب المميزين على رأسهم ساسي والنقاز، أما حميد أحداد وخالد بوطيب فإذا ساعدتهما ظروف المباريات سيقدمان الكثير لناديهما.

وأضاف: ”الأهلي لا يضم سوى علي معلول الذي لا شك أنه دائمًا ما يصنع الفارق مع ناديه، أما أجايي فإنه دفع ضريبة الإصابة هذا الموسم، حيث لم يقدم المردود المنتظر منه منذ عودته من الإصابة، ونفس الأمر ينطبق على وليد أزارو، بينما لم يقدم جيرالدو أوراق اعتماده حتى الآن في القلعة الحمراء“.