هدف مباراة الزمالك والنجم الساحلي.. 1/0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب نادي الزمالك بهدف في شباك النجم الساحلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

واستلم كهربا تمرير سحرية من عمر السعيد مهاجم الفريق، وسدد قوية في شباك الفريق التونسي، وأعلن تقدم فريقه في الدقيقة 37.

هدف ⚽️ محمود كهربا يفتتح التسجيل للفارس الأبيض ???? الزمالك 1 النجم الساحلي 0#CAFCC pic.twitter.com/jBj1rfhNzT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٨ أبريل ٢٠١٩

ويبحث الزمالك عن نتيجة طيبة ضد النجم الساحلي قبل الذهاب إلى تونس متسلحًا بالدعم الجماهيري بعد الموافقة على حضور 30 ألف مشجع في ملعب برج العرب.

ورغم التراجع الواضح في نتائج الزمالك مع إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط إلا أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق المصري ظهر في حالة تفاؤل كبيرة قبل اللقاء مؤكدًا أن ساسي لاعب كبير، ولكن يجب أن يتعامل الفريق مع الواقع، وأشاد بنظيره الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي.

ويتسلح النجم الساحلي بخبرات لاعبيه وأفكار مدربه الفرنسي العجوز روجيه لومير الذي أعاد بريق أبناء سوسة بحصد لقب كأس زايد على حساب الهلال السعودي والوصول إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويفتقد النجم الساحلي خدمات الجزائري كريم العريبي للإيقاف، والحارس وليد كريدان للإصابة، ولكن المدرب لومير أكد قبل المباراة أنه سيحاول تعويض هذه الغيابات رغم تأثيرها الكبير.