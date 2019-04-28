تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية

يتجدد صدام الزمالك مع النجم الساحلي في المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد 4 أعوام من البطولة السابقة.

الزمالك يعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد أربعة أعوام من الغياب بمواجهة النجم الساحلي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب مساء اليوم الأحد، قبل خوض مباراة الإياب التي تقام بعدها بسبعة أيام في منتجع سوسة التونسي على البحر المتوسط.

وفيما يلي تشكيل الزمالك للمباراة:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.