رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري.. وتعديل موعد لقاء الأهلي ضد طلائع الجيش

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري رسميًا على تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري، كما كشفت عن جدول مواعيد مباريات الجولة الـ32 من منافسات البطولة ذاتها.

وجاء قرار تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 31، لمشاركة الفريق الأبيض في الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن يتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الأفريقية.

وأوضحت اللجنة أن الزمالك سيلتقي مع وادي دجلة في التاسع من مايو، ثم مباراة أمام الداخلية في الثاني عشر من الشهر ذاته قبل موقعة الإنتاج الحربي منتصف الشهر.

كما أعلنت اللجنة تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي لتقام يوم الأربعاء المقبل في الساعة 6.45، بدلًا من موعدها السابق 8:15.

وجاء تغيير موعد المباراة بسبب إقامة مواجهة ليفربول وبرشلونة في التاسعة يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولإتاحة الفرصة للجماهير واللاعبين لمشاهدة هذا اللقاء المهم، حيث يضم ”الريدز“ بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة.