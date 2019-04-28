موعد مباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية والقنوت الناقلة

يواجه نادي الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائي عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربي في ربع النهائي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل النجم إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السوداني بنتيجة 5/2 ذهابًا وإيابًا.

ويسعى الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لتحقيق نتيجة كبيرة تضمن له التأهل للنهائي خوفًا من حدوث أي مفاجأة في مباراة العودة التي ستقام يوم الـ5 من مايو المقبل، على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

تأتي المباراة في ظل ظروف صعبة يمر بها الزمالك بعد سقوطه من على قمة الدوري المصري الممتاز لصالح بيراميدز الذي يتصدر الترتيب برصيد 63 نقطة، ليتراجع الأبيض للمركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

ويتسلح الزمالك بجماهيره التي ستحتشد في استاد برج العرب، بعدما وافق الأمن على حضور 30 ألف مشجع لدعم الأبيض في مباراته المهمة.

ويرغب الفريق الأبيض في رد اعتباره أمام النجم الساحلي، بعدما أخرجه الأخير من دور نصف نهائي الكونفدرالية عام 2015، بعدما هزمه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 5/4.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالي وعلي محمد علي.