اتحاد الكرة المصري يوافق على تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري (فيديو)

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام المصري، بسبب ارتباط الفريق الأبيض بلقاء العودة أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”تلقينا طلبًا رسميًّا من الزمالك لتأجيل لقاء الإنتاج، وتم الاستقرار على التأجيل، خاصة أن الأهلي تأجل له بضع مباريات عندما كان يخوض بطولة أفريقيا، الاتجاه الأقرب الآن هو تأجيل المباراة والقرار الرسمي سيتم إعلانه، مساء اليوم الأحد، وسنعلن المواعيد الجديدة“.

وأضاف عامر: ”نعامل الأندية كلها بطريقة متساوية ولا نجامل فريقًا على حساب الآخر، الزمالك لو تأهل إلى نهائي الكونفدرالية سيخوض 3 مباريات في الدوري بدلًا من اثنتين، ولو أخفق في الصعود سينتهي الدوري قبل أمم أفريقيا، إذ في حالة خروج الزمالك من الكونفدرالية سنكون قادرين على إنهاء مسابقة الدوري بشكل كامل قبل البطولة“.

وتابع: ”الموسم الحالي استثنائي، ونتمنى التعاون من كل الأندية حتى ينتهي على خير، وسيكون هناك نظام آخر في الموسم المقبل“.

وعن لقاء الأهلي وطلائع الجيش، أشار: ”من الممكن أن يتم تأجيله -أيضًا- بسبب مباراة ليفربول ضد برشلونة، خاصة أن الجماهير المصرية ترغب في مشاهدة محمد صلاح، المحترف المصري بصفوف الريدز، يوم الأربعاء المقبل، أمام برشلونة في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا“.

يلتقي الزمالك مساء اليوم الأحد مع النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بملعب برج العرب.

على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل في مدينة سوسة التونسية معقل فريق النجم.