شهد اليوم السبت بعض الأحداث المهمة على صعيد الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك بخلاف العديد من الأحداث في بعض الأندية الأخرى.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

الزمالك يتحدى.. وجروس جاهز

أعلن نادي الزمالك جاهزية لاعبيه لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي غداً الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك في مؤتمر صحفي أن الفريق جاهز لخوض المباراة وتقديم أداء يرضي جماهيره.

وأشار الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي إلى أن الزمالك فريق قوي ولديه نجوم كبار ولن يتأثر بغياب التونسي فرجاني ساسي وحده في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واختار جروس 20 لاعباً لخوض المباراة وهم عماد السيد ومحمود جنش لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني والتونسي حمدي النقاز وبهاء مجدي وعبد الله جمعة للدفاع وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد زيزو ومحمد عنتر ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم للوسط وعمر السعيد والمغربي حميد أحداد للهجوم.

الأهلي يرفض طلب الزمالك

أعلن الأهلي رفضه طلب نادي الزمالك بتأجيل لقائه ضد الإنتاج الحربي بالدوري يوم 1 مايو المقبل بداعي الارتباط بخوض لقاء النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية في تونس بعدها بـ4 أيام.

وأعلن الأهلي أيضاً جاهزية شريف إكرامي حارس المرمى وباسم علي الظهير الأيمن وتحسن حالة محمد هاني لخوض لقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بالدوري.

أزمة حادة في الإسماعيلي

نشبت أزمة حادة في النادي الإسماعيلي بسبب رفض المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني الاستقالة للحصول على الشرط الجزائي في عقده.

وطلب يانيفسكي إلغاء قرار تعيين صبري المنياوي مديراً للكرة ولكن الأخير دخل في صدام مع المدير الفني قبل لقاء حرس الحدود بالدوري.

المصري يرد على رئيس الزمالك

رد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري بقوة على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي اتهم فيها إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي بالتفويت للأهلي في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس الماضي بالدوري وفاز به الأهلي بثنائية دون رد.

وأكد الخولي أن تصريحات رئيس الزمالك مرفوضة ويجب على اتحاد الكرة معاقبة مرتضى منصور على مثل هذا الكلام.