ثنائي الزمالك يحصلان على وعد برفع العقوبات الموقعة ضدهما بعد أحداث مباراة بيراميدز

أبدى ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني، عدم رضاهما عن العقوبات التي وقعت عليهما، بسبب ما بدر منهما عقب مباراة بيراميدز التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وأكد مصدر لـ“إرم نيوز“ أن الثنائي تحدثا مع أمير مرتضى المشرف على الكرة حول قسوة العقوبات الموقعة، خاصة أنهما تعرضا للاستفزاز من المصور الصحفي الذي تم الاعتداء عليه، على حد قولهما، وأنهما كانا في حالة دفاع عن ناديهما.

من جانبه، طالب المشرف على الكرة بنادي الزمالك اللاعبين بغلق الحديث الآن حول ذلك الأمر، من أجل التركيز في اللقاء المقبل أمام النجم الساحلي في ذهاب قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، ثم التحدث بعد ذلك مع إدارة النادي لإلغاء تلك العقوبات إذا ما ساهما في صعود القلعة البيضاء للمباراة النهائية.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت عن توقيع عقوبات مالية على كل من محمود جنش ومحمد عبد الغني بواقع 150 ألف جنيه لكل لاعب، بجانب معاقبة كل من مصطفى ميلا عامل غرفة خلع الملابس وأحمد زاهر إداري الفريق لما بدر منهما.

يأتي هذا عقب البيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين المصريين، والتي أعلنت فيه عددًا من القرارات إزاء ما صدر من لاعبي نادي الزمالك ضد المصور الصحفي.