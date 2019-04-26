النادي الأهلي المصري يستعيد خدمات وليد سليمان

قال الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن صانع اللعب وليد سليمان أصبح مستعدًا للظهور أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بعد التعافي من إصابة لتقترب عودته للعب بعد أكثر من 3 أشهر.

وأوضح الأهلي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة بأن ”سليمان أنهى الفحوص الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية مؤخرًا وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني“.

وغاب سليمان (34 عامًا) عن الملاعب بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وتمزق في الغضروف خلال مباراة ضد شبيبة الساورة الجزائري في يناير الماضي.

كما أعلن الجهاز الطبي جاهزية الحارس شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من إصابة بتمزق عضلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، ومتقدمًا بنقطة واحدة على الزمالك.