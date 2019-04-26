تغييرات في الجهاز الفني للإسماعيلي وعقوبات للاعبين بعد الخسارة أمام وادي دجلة

أجرى الإسماعيلي تعديلات في الجهاز الفني وأوقف المستحقات المالية للاعبين حتى نهاية الموسم في أعقاب الهزيمة الثقيلة 0/3 أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.

وقال الإسماعيلي في بيان اليوم الجمعة إنه قبل استقالة محمد محسن أبوجريشة وأحمد قناوي من الطاقم المعاون للمدرب تشيدومير يانيفسكي عقب المباراة.

وأضاف عبر موقعه على الإنترنت ”عيّن مجلس الإدارة جهازًا معاونًا جديدًا، يضم محمود جابر مدربًا عامًا وعطية صابر مدربًا مساعدًا وصبري المنياوى مديرًا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى“.

وتابع ”تقدم الثنائي قناوي وأبوجريشة باستقالتهما وتمت الموافقة مع تقديم الشكر على جهودهما في الفترة الماضية“.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع بفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي.