خلال ظهوره على الهواء.. إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بسبب ”إيحاءات“ مباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت نقابة الإعلاميين المصرية إيقاف الإعلامي مدحت شلبي، عن التعليق حتى نهاية موسم الدوري العام؛ بسبب الإيحاءات التي صدرت منه خلال تعليقه على مباراة الزمالك وبيراميدز، يوم الثلاثاء الماضي.

وصدر قرار الإيقاف بحق مدحت شلبي وهو متواجد داخل استوديو قناة النيل للرياضة، لتحليل مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة في الدوري المصري.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين إن إيقاف شلبي جاء لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين، وذلك لما صدر منه خلال تعليقه على مباراة بيراميدز والزمالك.

وأضاف سعدة في بيان رسمي: ”سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم مدحت شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقًا للقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذي يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة“.

وطالب نقيب الإعلاميين جميع المعلقين بالإعلام العام والخاص بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة.