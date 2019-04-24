مازال اعتلاء فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري الحدث الأبرز على الساحة الكروية في مصر بعد تفوقه على حساب الزمالك والتعليقات وردود الفعل بعد المباراة مستمرة وتسيطر على الأحداث.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية الأربعاء:

10 آلاف مشجع للزمالك أمام النجم الساحلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حضور 10 آلاف مشجع لفريق الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويبذل مسؤولو نادي الزمالك جهوداً مكثفة لزيادة أعداد الحضور الجماهيري بما يتناسب مع أهمية المباراة.

مرتضى منصور يجتمع بغروس

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الأبيض ولاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف.

وطالب مرتضى لاعبيه بتصحيح المسار وتحقيق الفوز على حساب النجم الساحلي التونسي بنتيجة طيبة في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وطلب نادي الزمالك حكاماً أجانب لإدارة مباراته ضد الإنتاج الحربي يوم 1 مايو المقبل، ببطولة الدوري.

أزمة المصور

نشبت أزمة حادة بسبب اعتداء لاعبي الزمالك وهما الحارس محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني تجاه مصور صحيفة المصري اليوم، عبد الرحمن جمال بعد مباراة الزمالك وبيراميدز.

وأصدرت نقابة الصحفيين بياناً رسمياً أعلنت خلاله رفضها لتصرفات لاعبي الزمالك، وأعلنت عدم نشر اسمي جنش وعبد الغني وبعض إداريي الزمالك.

عودة رمضان صبحي ووليد سليمان للأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي، القائمة التي تخوض مباراة المصري البورسعيدي غداً الخميس المؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة بعض اللاعبين على رأسهم رمضان صبحي ووليد سليمان وأحمد الشيخ بعد التعافي من الإصابة، وضمت القائمة علي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور أجايي وعربي بدر.

حكم مكسيكي لمباراة الأهلي والمصري

أعلن اتحاد الكرة تعيين الحكم المكسيكي روبرتو جارسيا لإدارة مباراة الأهلي والمصري ببطولة الدوري.

وأدار جارسيا من قبل مباراة منتخب مصر ضد بيلاروسيا في أولمبياد لندن 2012 والتي فاز بها الفراعنة بنتيجة 3-1.

مكافآت خيالية في بيراميدز

رصد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز مكافآت خيالية للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وأعلن آل الشيخ أنه يرشح الأهلي للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم ثم الزمالك ثم بيراميدز، مؤكداً أن فريقه يضم لاعبين على أعلى مستوى.

منتخب مصر يحدد وديات أمم أفريقيا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المباريات الودية التي سيخوضها استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

ويخوض منتخب مصر وديتين مع تنزانيا وغينيا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا بناء على طلب أجيري.